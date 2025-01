«Trabajadores de la Salud Mental» del Frente de Liberación de los Pacientes Mentales

Como buena rata de biblioteca paso horas, días y semanas buceando entre los textos que encuentro en páginas de internet. Hace unos días me topé con este brevísimo texto de el Frente de Liberación de pacientes mentales que nos lleva más allá, a pensar en posibles sinergias con los trabajadores de la salud mental, con aquellos que nos remueven las tripas cada vez que oímos pronunciar su nombre. Son solo el eslabón más fuerte por encima de los locos y el más débil por debajo solamente de ellos. Proponer alianzas que nos ayuden a tejer cuerdas con las que salvar los precipicios. Repensar las relaciones que se dan dentro de estas heterotopías a fin de crear, desde aquellos desposeídos que la moran, la utopía que necesitamos. Es difícil en esta vida no estar quemados, sin embargo algún día, a través de nuestras fuerzas, lo que arderá será su hegemonía.

Alberto Cordero

Nota editorial aclaratoria: Lo que sigue es una transcripción de un artículo publicado en el primer número de Nuestra Revista del Frente de Liberación de los Pacientes Mentales, de otoño de 1977. Brevísimos antecedentes: el Frente de Liberación de los Pacientes Mentales se formó en Nueva York en 1971, en parte por miembros del Frente de Liberación de los Locos, que solo existió formalmente durante unos seis meses en 1970 en Portland. Estos grupos estaban formados por pacientes y ex pacientes psiquiátricos que se organizaban en torno al maltrato, abuso o la negligencia en el sistema psiquiátrico, inclinándose el FLPM más hacia la reforma del derecho civil (una de las formas más prevalentes de activismo de los pacientes mentales en EE.UU.) y el FLL hacia la abolición de la psiquiatría.

Aunque es comprensible el escepticismo generalizado, la ira, la desconfianza y el miedo de los grupos organizadores de pacientes, ahora y en el pasado, debido a las condiciones violentas, ineficaces y a menudo desastrosas de los hospitales, este artículo propone que comprendamos las condiciones compartidas entre pacientes y trabajadores y luchemos juntos.

A veces es especialmente molesta la idea de que los trabajadores de la salud mental «eligen» su trabajo. Se trata de una afirmación extremadamente dudosa por muchas razones, la principal de las cuales es que las condiciones en las que los trabajadores «eligen» su trabajo (las relaciones sociales capitalistas) no se eligen libremente. La atención sanitaria representa actualmente la mayor parte de la mano de obra estadounidense, sobre todo en las zonas que experimentaron la desindustrialización (véase: The Next Shift, de Gabriel Winant). Calificarla de «elección» entre muchos es erróneo en la mayoría de los casos. Si lo hubieran reconocido, se habrían acercado más a la idea de que tanto la raza como el género desempeñan un papel determinante a la hora de decidir quién se queda con los peores y a menudo arriesgados puestos sanitarios. Con el tiempo, este énfasis en la «elección» de los trabajadores de la salud mental para trabajar en este campo se convirtió en una obviedad, ya que el movimiento norteamericano de pacientes/ex-pacientes psiquiátricos adoptó cada vez más formas organizativas segregativas de línea dura que evitaban cualquier comunicación a través del abismo. Este artículo representa un periodo de tiempo en el que se reflexionaba sobre las condiciones compartidas entre trabajadores y pacientes que conducen al abuso. Espero ver más reflexiones de este tipo, ya que es probable que las luchas centradas en los lugares de trabajo del sector sanitario aumenten en frecuencia en un futuro próximo.

---

A medida que la lucha por los derechos de los enfermos mentales cobra impulso, pacientes y trabajadores se ven cada vez más enfrentados. Es fácil que nos sumerjamos tanto en los detalles de la opresión individual que perdamos de vista que los trabajadores de los hospitales y los enfermos mentales están realmente en el mismo bando de una lucha más amplia: que los cambios radicales en el sistema de salud mental y, en general, en toda la sociedad interesan tanto a los trabajadores como a los pacientes. Del mismo modo que los blancos y los negros de clase obrera se enfrentan en Boston para desviar la atención de los verdaderos enemigos de clase, que se retiran a sus mansiones en Wellesley y lo ven todo por televisión, a los trabajadores mal pagados y a los enfermos mentales miserablemente oprimidos se les deja que luchen en las salas, mientras los psiquiatras y los altos funcionarios del Departamento se limitan a establecer las normas y luego se marchan en sus Cadillacs con sus abultados cheques. ¿Cuántas horas pasan los psiquiatras en los pabellones? ¿El Superintendente? ¿El Comisario? Muy pocas. Son los trabajadores los que están allí día tras día, ganándose un sueldo miserable en un trabajo miserable en el que los únicos que están por debajo en la estructura de poder son los pacientes. No es de extrañar que tantos trabajadores hospitalarios se endurezcan ante el sufrimiento humano y se conviertan en perpetuadores de la opresión de los enfermos mentales.

Y, sin embargo, la realidad sigue siendo que, debido a esta jerarquía de poder -porque los hombres (rara vez las mujeres) que establecen las normas y crean la opresión permanecen entre bastidores- son en gran medida los trabajadores del hospital los que día a día imponen la opresión. Cuando cuatro auxiliares te meten en una sala de aislamiento, es difícil recordar que no son realmente el enemigo. Cuando una enfermera no te deja salir de la sala porque no has hecho tu trabajo no remunerado, es difícil recordar que a la larga sus intereses de clase son los mismos que los tuyos.

Por supuesto, no podemos pasar por alto que eligen trabajar en un sistema que consideramos malévolo. Además, es cierto que muchos trabajadores del sistema de salud mental no sienten más que desprecio por los pacientes de los que abusan. Aunque muchos trabajadores mejoran los males del sistema, siguen sirviendo a ese sistema. Sin embargo, los trabajadores son una posible vía para el cambio. Y solo nos beneficiaría si pacientes y trabajadores pudieran trabajar juntos contra el sistema de salud mental en lugar de trazar una línea divisoria, como se hace ahora, entre los pacientes y el resto de los empleados.