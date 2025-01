MANIFIESTO TURISMOFÓBICO

“FOBIA: Aversión exagerada a alguien o algo. Temor irracional compulsivo” Diccionario de la Real Academia de la Lengua “FOBIA: Aversión apasionada, angustiosa y obsesiva, generalmente de carácter patológico” Diccionario del Institut d'Estudis Catalans (DIEC).

¿SOMOS TURISMOFÓBICOS?

SI!!: tenemos una aversión apasionada en contra de la turistificación, lo que la produce y todo lo que la rodea, pero nuestras fobias no se limitan al turismo y se extienden a la mayoría de los ámbitos de nuestra vida, tenemos fobia a la autoridad, a la policía, al trabajo, a los bancos, a las escuelas, a los parlamentarios, a la Generalitat... a todo un sistema que nos explota y aliena mutándonos en consumidores.

¡¡SOMOS SISTEMFÓBICOS!!

No consideramos el turismo una opresión diferente del abanico de opresiones que soportamos, puede variar de grado pero es lo mismo, no tiene barreras territoriales. El turismo convierte en mercancía todo lo que toca. Para nosotros muchas cosas no son una mercancía (los paisajes, los olores, el ambiente, la naturaleza, las relaciones sociales...) hasta que un día encontramos que les han pegado una etiqueta con un precio... esto es lo que nos ocurre con la expansión del turismo.

LA TURISTIFICACIÓN UNA OPRESIÓN MÁS, PERO NADA SIGNIFICATIVAMENTE DIFERENTE AL RESTO.

El turismo es un mercado limitado que afecta a una parte grande de la población del planeta y que se interseca con otros como el colonialismo, el consumismo, el patriarcado... Hay quien viaja por ocio (más o menos un 4 % de quien cruza fronteras) y una gran masa migrante que a menudo acaba trabajando en sectores de servicios (mal pagados), entre ellos el ligado al turismo.

La turistificación no sólo tiene impacto en determinados países y ciudades “desarrolladas” (Paris, Londres, Venecia...), buena parte de este impacto va a parar a países “exóticos”, donde convive con el “turismo interior” de las élites locales dando lugar a un extractivismo ambiental y social que empobrece, precariza y aculturaliza al receptor. Estas élites locales de países del sur también viajan al norte contribuyendo (más del 15% en Cataluña) a empobrecer a los subalternos del norte, muchos de ellos inmigrantes del sur.

En el 2021 13 millones de catalanes (indudablemente muchos de ellos afectados negativamente por el turismo) han viajado fuera de Catalunya por ocio, esto significa que hemos realizado más de dos viajes al resto del estado o al extranjero... hemos hecho el turista 2 veces al año. No hay alternativas personales (virtuosas) ni territoriales, sólo es posible sobrevivir a la turistificación aniquilando todo lo que nos oprime.

El turismo no tiene sólo efectos económico y sociales, tiene también función de perpetuación de roles y de mecanismos de dominación, no se debe menospreciar el valor del espejismo de la exclusividad y de ser “de otra clase” y de la descarga y amortiguación de tensiones. La actividad turística en especial la más masiva tiene también una parte de disciplinamiento: las colas y humillaciones en las fronteras y el repulsivo efecto de ejercer un poder (temporal y vergonzoso) sobre los receptores, sean trabajadores o habitantes de la zona visitada.

ANGUSTIADOS POR EL TURISMO?

Quizás sea una patología o una compulsión, pero los parches nos provocan aversión, así que no nos creemos el decrecimiento turístico, como no nos creemos el turismo de calidad ni el turismo sostenible. Los parches son lo mismo con un adorno ligeramente diferente, ¿qué diferencia hay entre hacer de camareros para obreros alemanes o hacer de sirviente de algún jeque del Golfo?

Se nos quedan cortas las propuestas gradualistas, las de la transición energética, las del decrecimiento... pero no desdeñamos ningún tipo de actuación mientras sea directa sin mediación, incluidas las gamberradas.

Hasta que dejemos de ser turistas, hasta que dejemos de ser mercancías!!

Hasta abolir los estados y el capitalismo!!.

CONTRA TODO LO QUE NOS OPRIME, SEAMOS SISTEMFÓBICOS!!

CONTRA LA EXPLOTACIÓN DEL TRABAJO Y EL CONSUMO!!

SEAMOS TURISMOFÓBICOS