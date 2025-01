DESAHUCIO, ¿CÓMO ES POSIBLE?

Lo que ha ocurrido el pasado lunes 21 de Noviembre en el n° 5 de Tuebre, Gama, ha sido una MONSTRUOSIDAD, la consecuencia de la inseguridad juridica que venimos sufriendo las familias perjudicadas desde que hace 10 años una organización criminal asturiana nos arrebatara la titularidad de nuestras viviendas a golpe de acto notarial.

REPRESION

Al tratar de evitar pacíficamente mi desahucio y el de mi madre, fuí agredido, detenido, y retenido injustamente durante un dia entero, siendo objeto de una forma de castigo que pretende ser ejemplarizante, que pretende demostrar que quien lucha contra una situación injusta hasta las ultimas consecuencias, termina pagándolo caro, siendo señalado públicamente como un delincuente, y desde luego, pagándolo con su propia salud.

VULNERABILIDAD IGNORADA

Hace una semana se produjo el desahucio de una FAMILIA VULNERABLE, la mia.

Vulnerable de principio a fin.

Vulnerable desde mucho antes de que llegaran los buitres de Gijón a complicarnos la vida todavia mas.

Vulnerables, sí, lo digo sin complejos.

Una vulnerabilidad que no se valora lo suficiente y que, en consecuencia, constituye un factor clave que los ESTAFADORES - ESPECULADORES necesitan para poder ejecutar sus operaciones, tanto como el oxigeno para poder vivir.

Cuando se deja en la calle a una madre (que ha perdido a su hijo y a su marido) enferma de fibromialgia, sin alternativa habitacional... significa que algo pasa, significa que los poderes, en este caso el judicial, está rendido a los intereses económicos de Bancos, fondos buitre, y como en este caso, buitres a secas, y todo lo demás, le da igual.

Otro ejemplo también es el desahucio de Jennifer de Santander hace escaso un mes, que deja en evidencia a los poderes públicos, y su inacción, permitiendo que se quedase en la calle con sus hijas pequeñas.

INACCIÓN JUDICIAL

El cabecilla de las estafas, Jose Garcia- Rendueles Menéndez es de sobra reconocido por Guardia Civil y Policía Nacional, pues tiene un amplio historial de antecedentes policiales y judiciales por haber cometido diversas estafas en el pasado.

Por ese motivo, constituimos en 2019 la Asociación de Victimas de Reymo Finance.

Pero, como es posible que después de 10 años, varias querellas de las victimas y una investigación de la Fiscalía de Cantabria (que apunta a un aprovechamiento de circunstancias personales que facilita el engaño), la justicia en Asturias se haya puesto de perfil, allanando el camino que ha permitido a los buitres precipitar el desahucio de mi familia?

Sospecho que los motivos podrían ser varios, entre ellos la corrupción judicial.

SENSACIONALISMO

Por si fuera poco, resulta evidente que existe un claro interés en que este asunto, o al menos la versión de las familias afectadas, no se conozca, y si ya se conocía, se olvide cuanto antes. Prueba de ello es el doble rasero de los medios de desinformación, ignorando los principios deontológicos de la profesión periodística.

Por que será que en esta ocasión ningún medio de comunicación (a excepción de El Faradio ), ha cubierto esta noticia desde la perspectiva de las victimas?

Por qué este silencio sepulcral por parte de los medios?

Bien sencillo, porque aunque nuestra historia sirva para inspirar a los demás, NO SOMOS OCUPAS, nuestra historia no vende, o mas bien no ayuda a vender (alarmas)

Por el contrario, las publicaciones de los medios que cubren la versión del comprador Javier Rionda Alvarez ( El Comercio (Diario de Asturias) , ABC.es ) tratan de escandalizar al lector, proyectando de forma temeraria sobre mi persona, un cierto halo de criminalidad, que para nada de ajusta a la realidad, al omitir el origen del problema.

No, no somos ocupas, somos víctimas convertidos en verdugos por decisión de los mecenas de los medios de desinformación del reino medieval de España, el dinero manda.

EJECUTADO EL DESAHUCIO, LA PESADILLA NO TERMINA

El mismo día del desahucio fue imposible recuperar nuestras cosas, ni siquiera mis amigos, que pidieron ser acompañados por una patrulla de guardia civil, teniendo que acudir a la vivienda por su cuenta y riesgo.

Una vez allí, uno de mis amigos pudo acceder a los bienes esenciales, (medicinas mantas, fotos, etc) y también intentó sin éxito acceder a los objetos de gran importancia, concretamente, al tratar de coger el ordenador portátil, una mujer rubia, (mariajo Fonseca) la compañera del comprador, impidió a mi amigo llevarse el ordenador, y por la experiencia tan desagradable descrita por mi amigo " la mujer parecía estar disfrutando con la situación, la tensión se podía cortar con un cuchillo".

Tras la desagradable situación vivida el lunes, solicitamos a través de nuestra abogada, que nos facilitasen recuperar nuestras cosas, y todo parecía indicar que los nuevos propietarios accederían de forma civilizada, pero para nuestra sorpresa, el lunes nos llama nuestra abogada y nos dice que han dejado nuestras cosas en la calle, en pleno día de lluvia, como si de basura se tratase, sin avisarnos, sin permitir coordinarnos, sin darnos la posibilidad de organizar el traslado.

Todavía quedan muchos objetos que no nos han facilitado recuperar, pero lo más grave sin duda, es el hecho de que tienen secuestrada TODA nuestra DOCUMENTACIÓN PERSONAL, y además al no poder acceder al contenido de nuestro ordenador portátil, lo han FORMATEADO! eliminando absolutamente todo su contenido, como si de peligrosas pruebas incriminatorias en la sede de un viejo ppartido se tratase.

Estas acciones, (cuando ya se había ejecutado el desahucio) son reflejo de una actitud inmoral e inhumana, y no conducen a nada.

Hacer leña del árbol caído, en unas circunstancias tan difíciles no es bueno para nadie... Solo espero que los nuevos propietarios rectifiquen su actitud y podamos empezar a pasar pagina lo antes posible.

Nos han dejado sin casa, pero no sin voz.