De Xaraleira a Cabarceno; animales en cautividad, productividad y abandono.

La empresa que se encargaba de abastecer al Zoo de Cabarceno roedores gaseados, empaquetados y congelados como alimento para otros animales cautivos en sus instalaciones, se ha visto envuelta en una grave polémica. Nacida en 2003 en As pontes, Xaraleira producía más de 500.000 animales al año, siendo la granja con más animales no dedicados al consumo humano de Galicia. Se trataba del mayor criadero de roedores de todo el estado, comerciando también con cobayas, chinchillas, ardillas, jerbos, peces, gambas, insectos, hámsters etc.

Durante su recorrido mantuvo fundamentalmente dos líneas de negocio básicas: la venta de roedores como alimento para zoos y centros de recuperación de aves y como mascotas para tiendas de animales. Los roedores criados en Xaraleira llegaban al Parque Natural de Cabárceno, al zoo de Madrid y también a Faunia. Exportaba también a Reino Unido, Francia, Portugal o Japón.

Sin embargo, la empresa se vió gravemente afectada por la pandemia del Covid 19 en el año 2020, cuestión que no paralizó la reproducción en cadena de animales, con la esperanza de una recuperación de la rentabilidad en un futuro. Pero esto no ocurrió y según animalview en el mes de mayo de 2022, sobrevivían unos 2000 animales en situación de practicamente total abandono ya que únicamente se contaba con una persona veterinaria de la empresa.

A raíz de esta situación de abandono por quiebra y las consecuencias mortíferas de muchos de estos animales, este verano el santuario Vacaloura, junto a otras organizaciones e individualidades, se ha hecho cargo de la adopción y acogida de estos animales, llegando al límite de sus posibilidades, por lo que se hace un llamamiento a extender las redes de acogida y adopción de dichos animales. Es a raíz de estos hechos que se ha llevado a cabo una investigación para destapar que hay detrás de las granjas de animales para mascotas, que como ya hemos visto, también dedican la reproducción forzada a otros nichos de mercado como el alimento para animales cautivos de los zoológicos.

Foto: Eira do Val / Animals’ View

En Marzo de 2020, mismo año en que la situación de la empresa con respecto a la cría de animales se estaba tambaleando y justamente antes del estado de alarma, Xaraleira fue la única empresa que se presentó a tramitación ordinaria, del contrato de suministro de ratas y ratones para su administración en las dietas de los animales del Zoológico de Cabarceno.

Actualmente la empresa nombrada no se dedica ya a la cría de seres sintientes, pero existen otras empresas dedicadas a estas labores donde cientos de animales son reproducidos como meros productos en una sociedad que no quiere saber de donde vienen los animales utilizados como mascotas que habitan sus hogares o como alimento en otros lugares de encierro y cuya opacidad se ve interrumpida por investigaciones activistas.

