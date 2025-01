Policía de Bolsonaro está asesinando ahora Indígenas en el Brasil

Seguramente llegamos muy tarde para lo que se narra en esta noticia, fue enviada a principios de enero y no hemos sabido hacerla llegar antes… incluso lograr hacer algún acto con repercusión sobre un tema así y tan desde la distancia es realmente complicado, pero desde luego no es excusa para no mover lo posible, aunque sea como mera difusión de reenvío.

Aunque no he logrado descubrir las fechas reales de esta difusión lo cierto es que nos lo ha enviado un compañero desde Brasil asegurando que está sucediendo en estos momentos.

El texto que sigue abajo es la traducción de este video, en el que sale una compañera indígena del Mato Grosso en el Sur de Brasil explicando la masacre que está aconteciendo en esos mismos momentos a su pueblo y que anuncia va a acabar en la guerra de todas las tribus afectadas contra los distintos cuerpos policiales del Gobierno de Bolsonaro.

Están asesinando sin miramientos a indígenas de todas las edades a razón de la agroindustria, para expulsar un molesto impedimento de ocupar sus tierras, deforestarlas y posiblemente sembrar forraje para ganadería. Hasta ahora así ha sido. Eso y la industria maderera. Esta noticia entre otras cosas, pues, directamente cobra un carácter anti-consumo de carne, acompañando para esto con datos que revelan que el 77% de la soja cultivada va destinada al alimento de animales de granja, el 20% restante se emplea en la fabricación de aceite de soja, generalmente biocombustible; tan sólo el 3%* que queda se destina al consumo humano.

Esto es tan sólo uno de los miles de datos que nos hacen partícipes de todo lo que acontece aquí, y allá a lo lejos, según cuales sean nuestros hábitos. Y lejos de levantar ampollas sobre un tema que no es el de la noticia, como es el relacionado con los animales de granja, la idea es despertar una conexión de acontecimientos que de hecho se da, y sobre la que estamos viendo la increíble gravedad en el caso de estos sucesos en el Mato Grosso.

Carecemos ahora mismo de más información, acompañamos al final un enlace de Facebook que nos envían desde allí, así como el link de la campaña que hace tiempo Survival* lanzó para denunciar estos ataques.

Espero despierte vuestro interés y acompañemos todes con la difusión, toda ayuda sirve.

Salud, Consciencia, Tierra y Libertad.

*Fuente: NC SOYBEAN PRODUCTION ASSOCIATION, 2019.

*SURVIVAL es una organización en defensa de los derechos de los pueblos indígenas de todo el planeta.

TRADUCCIÓN DEL VIDEO:

“Soy del área Tucano de Amazonas, vivo en Brasilia, soy militante indígena y siempre participé con otras militancias en la capital. Muches de vosotres me conoceréis. Yo estoy enviando este mensaje para mis amigues de los movimientos sociales, movimientos sin techo, sin tierra, movimiento feminista, del movimiento negro…, pidiendo ayuda para que en este momento vosotres podáis ayudar al movimiento indígena, porque estamos enfrentando un momento muy difícil ahora. En Mato Grosso se creó un Estado de Excepción en el marco de la dictadura militar fue enviada la fuerza nacional. Están la policía militar, la policía federal, la policía de fronteras… actuando como milicias para el genocidio indígena a favor de los agricultores, de los dueños de la agroindustria.

Yo quiero deciros que si vosotres no ayudais a esta causa, vosotres no vais a ser merecedores de vuestras banderas. Porque nosotres somos les puntos originarios de esta Tierra y el genocidio de los pueblos indígenas es el mayor genocidio de la historia de la humanidad. Entonces, nosotres pedimos justicia, por favor, ayudadnos de cualquier manera, de cualquier forma. Nosotres necesitamos ayuda en la comunicación, para que esto pueda llegar a los medios Nacionales, que es la única manera en que nosotres siempre hemos conseguido hacer alguna presión con relación a esta situación con el Gobierno Brasileño. Si ustedes nos ayudan con imágenes, con texto, con video, cualquier cosa… Hablen sobre esto en internet, sobre la situación del pueblo Guanariguaiano del Mato Grosso del Sur, llamen la atención a todes les Brasileñes sobre esto. En estos días ellos mataron mucha gente, llegaron hasta a tirar contra niñes muy pequeñes con balas de goma. Atrocidades así!

Es un grado de deshumanidad, intolerancia insoportable y todes nosotres estamos sufriendo. Entonces pedimos vuestra ayuda, que sois nuestros hermanos. Por favor, difundid este mensaje a los movimientos sociales. Nosotres necesitamos hablar de esto ahora. En las siguientes semanas en este Estado habrá una masacre, habrá una guerra porque nosotres estamos organizades y nuestres guerreres se van a unir a elles… y cada une está haciendo lo que puede, pero nosotres somos poques, somos muy poques y hay muches brasileñes que tienen sangre indígena y en la hora de la masacre nadie hace nada. Por favor ayudadnos…”

Paremos el genocidio de Brasil - Survival International

https://www.facebook.com/groups/grupoindigena