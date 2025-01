«Ostiado» un preso en lucha por hacer públicas las torturas en la prisión de Zuera

El compañero David Rojas, que se encuentra en aislamiento en la prisión de Zuera (Zaragoza), denuncia que ayer lunes 18 de enero, han entrado 7 carceleros en su celda con la excusa de un cacheo. Lo han puesto contra la pared y con las manos atrás, y después lo han cogido entre algunos y le han dado varias ostias. El motivo parece que es la publicación que salió en la página de HENAS, donde además de contar su situación personal, David denunciaba que había visto varias torturas a otros presos, y que los carceleros son unos fachas y racistas. También le han echado en cara la historia de Carmen Badia, donde ella dijo que había sufrido una agresión sexual en esta misma cárcel.

Después de la agresión lo han cambiado a otra galería mas corta, donde no cuenta con el apoyo de otros compañeros y donde no hay tanta piña entre los presos. Ahora no solamente se encuentra en aislamiento, sino aun mas aislado dentro del aislamiento.

Hace cosa de una semana David ya comentó que había tenido un encontronazo con un carcelero, que lo insultó y le recriminó que se dedicara a publicar cosas a través de grupos de apoyo. Aquel día la cosa quedó así, pero parece que ya han ido a joderle.

Animamos a estar atentxs a la situación del compañero y a escribirle:

David Rojas Fernández

Centro Penitenciario de Zuera

Autovia A-23. Km 328

50800 Zuera (Zaragoza)

también a llamar a la prisión para que sepan que no está solo.

Centro Penitenciario de Zuera: 976698400

Que la solidaridad traspase los muros!