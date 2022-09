NOTA INFORMATIVA || DISPOSITIVOS DE DEPORTACIÓN A ARGELIA (2)

Hemos podido confirmar, por testimonios de personas afectadas que se encuentran ya en Argelia, la ejecución de una deportación masiva a Argelia que ha tenido lugar el sábado 21 de agosto, en un ferry que habría partido desde Almería llevando a bordo al menos una treintena de personas trasladadas para tal fin desde el CIE de Zona Franca (Barcelona).

DE DÓNDE VENIMOS

Desde diciembre de 2020 no habíamos tenido evidencias de que se hubieran ejecutado deportaciones a Argelia, país que ha mantenido restricciones de viaje bastante férreas durante toda la pandemia, ya que todavía mantiene cerrada su frontera marítima con España (no se han reanudado los ferries de pasajeros regulares) y sólo ha reanudado muy recientemente algunos de sus vuelos de pasajeros.

Las personas de nacionalidad argelina encerradas en los CIE en primavera y principios de verano habían sido todas ellas liberadas al cumplir el máximo de encierro permitido por ley (60 días), lo que no sólo demostraba que no había posibilidad de ejecutar deportaciones, sino también el uso no conforme a la legalidad de las órdenes de internamiento en los CIEs, que se cursan en muchos casos sin atender a si existe una posibilidad efectiva de ejecutar la expulsión, aun siendo este hecho el que, según la perspectiva de quien ordena tales internamiento, los justificaría.

QUÉ SABEMOS

En el momento actual no sabemos si se ha tratado de un dispositivo especial, como el contrato por procedimienbto de urgencia que se cerró con Transmediterránea para ejecutar la deportación de 1-2 de diciembre de 2020 (ver esta Nota informativa #1), o si los dispositivos de deportación a Argelia se reanudarán con regularidad.

Denunciamos la especial opacidad de las deportaciones a #Argelia, que escapan incluso a las inspecciones que, de vez en cuando, realiza el Defensor del Pueblo, en sus atribuciones como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, a otros dispositivos de deportación por vía aérea o “vuelos macro”. El Defensor del Pueblo como MNPT tiene competencias para la inspección de Transportes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para traslados de personas privadas de libertad; las deportaciones por vía marítima a Marruecos y Argelia, aun entrando, a nuestro entender, en esta categoría, no han sido objeto de atención del MNPT en los últimos años.

Preocupa además que personas activas en el movimiento ciudadano #hirak que han huido de Argelia debido a amenazas puedan verse afectados por estas deportaciones, en un fallo más de los sistemas de protección internacional frente a este tipo de persecuciones.

Por último, en lo que respecta a la gestión económica de las deportaciones por parte del Ministerio del Interior, la ausencia de informaciones claras sobre cómo se pagan estos mecanismos de deportación (con cargo a qué partidas, siguiendo qué procedimientos de contratación) genera muchos interrogantes en una historia, la del negocio que se esconde detrás de las deportaciones, que ya se encuentra de por sí demasiado marcada por el derroche de recursos públicos y por un más que deficiente sistema de rendición de cuentas.

Permanecemos atent@s a las nuevas informaciones que nos puedan llegar sobre otros dispositivos de deportación a Argelia que se pueda producir y a cómo evolucione la situación.

Esta nota informativa no tiene por objetivo atemorizar a la población, sino al contrario, aportar información a todos los vecinos y vecinas para que puedan actuar y organizarse colectivamente, por ejemplo:

*Denunciando intensamente las redadas policiales de las que sean testigos (pues suelen producirse en el espacio público y en los medios de transporte)

*Teniendo cuidado con las citas en comisaría (acompañándose siempre que sea posible por un abogado, y en todo caso informando a alguna persona conocida de la misma), ya que se han producido casos de detención para una deportación exprés tras acercarse a un llamado o a una cita programada.

*Intensificando la campaña de boicot contra las compañías que realizan las deportaciones en vuelos macro (antes operados por Air Europa, en la actualidad Air Nostrum y Evelop -aerolínea de Ávoris, la división de viajes del Grupo Barceló-), por vía marítima (Transmediterránea, Balearia y Algérie Ferrie) o en líneas comerciales regulares (por ejemplo, en vuelos de Air Maroc a Marruecos).

*Desplegando redes de cuidado entre las vecinas y vecinos, difundiendo este mensaje en las redes sociales, etc.