Carmen Badía Lachos, 16 días en huelga de hambre

Carmen lleva 16 dias en huelga de hambre para exigir su excarcelación por

enfermedad grave!

*Carta de Carmen

Estoy aguantando la huelga, no como nada en absoluto y líquidos no llega a los 400 (cl? No me acuerdo de la medida que me dijo) al día.

Me siento débil , sobre todo los huesos y todas las articulaciones me duelen, especialmente las rodillas.

Puedo dormir 6 / 6 horas a la noche. Por el día sigo sola y sin apoyo.

Empecé la huelga de hambre el día 11 de marzo, así se lo comuniqué al Educador, a las Asistentas, Psicólogas….pero hasta que no entregué la instancia firmada el día 18 de marzo, comunicando formalmente a la cárcel que estaba haciendo huelga, nadie se ha vuelto a interesar.

El día 11 pesaba 64,900 kg, el día 18 pesaba 59,800 kg y el día 20 58,500 kg.

Muchas gracias a todas las personas que me escriben.

Muchas gracias de todo corazón. Gora las personas vascas que no paran de escribirme, sobre todo Viva Vitoria.

Gracias a lxs Gallegxs también. Recibo cartas de todas España, incluso del extranjero.

Gracias por el ánimo y apoyo de estos difíciles momentos. Vosotrxs sois la adrenalina que me ayuda a mantenerme en mis principios.

Esta lucha la llevaré hasta el final.

Muerte o victoria.

Carmen Badía Lachos

Francisco Llopis Alfonso, el Cabrero, preso en Alicante II, se ha puesto en huelga de hambre en solidaridad con Carmen e informa de su decisión en una carta con fecha del 15 de marzo. Su huelga es indefinida, hasta la hospitalización. Pide que esto sea difundido.

Que bonita es la solidaridad !!!

Podéis apoyar a Carmen llamando a Zuera para preocuparos por su estado de salud: 976698426

Igual de importante es mandar faxes, cartas, mails y hacer llamadas a las direcciones que se indican para hacer presión. A las personas que estamos en la calle no nos cuesta mucho, y para Carmen puede significar mucho que estos organismos sientan que la gente les pide explicaciones y está enterada de lo que le están haciendo a la compañera.

- Adhesiones a la petición de excarcelación de Carmen Badía. Firma para pedir su libertad.

- Octavillas para imprimir, darle difusión a la huelga de hambre de Carmen y acercar su excarcelación:

Libertad para Carmen y para todxs lxs enfermxs graves!

No dejemos solxs a lxs presxs en lucha!