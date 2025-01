Un artículo de investigación sobre el grupúsculo de extrema derecha Alfonso I

Nota de Briega. - Contribuimos a difundir este artículo de investigación que está disponible en la red, con el afán de que se pueda conocer más allá del ámbito académico. Su contenido aporta conocimiento sobre el trasfondo ideológico y las prácticas del grupúsculo de extrema derecha Alfonso I, cuya actividad se da en Cantabria.

A pesar de que dicho artículo lleve en su titulo"identitarismo cántabro" , su contenido contextualiza y pone en su lugar una expresión local de la ultraderecha. Independientemente de que estemos deacuerdo con todo su contenido o no, nos parece interesante contribuir a su difusión, así como necesario reconocer y agradecer que los artículos de investigación se dediquen a llamar a las cosas por su nombre, de tal manera que se pueda conocer mejor aquello que no queremos que se reproduzca.

Para leer desde la fuente original

El identitarismo cántabro: la Asociación Cultural Alfonso I de Cantabria (ACAIC)

Resumen: La Asociación Cultural Alfonso I de Cantabria (ACAIC) es un movimiento español de extrema derecha que surgió en Santander en 2011. Su discurso populista, antinmigración y anti-élite política ha calado en Burgos y Logroño, donde se han creado dos organizaciones homónimas que persiguen los mismos objetivos. El artículo analiza la génesis y la evolución de esta organización cántabra para entender las razones de su aceptación social. Mediante la netnografía examinaremos su ideología, sus herramientas discursivas y sus estrategias para captar simpatizantes. Este colectivo se integra en una nueva extrema derecha, aunque se perciben ciertos elementos de la vieja ultraderecha española como el nacional-catolicismo. ACAIC emplea las nuevas tecnologías para difundir su mensaje provocando que los partidos convencionales tengan que amoldarse a los cambios.

1. INTRODUCCIÓN

Durante la dictadura franquista, la ultraderecha vertebró un relato en torno a varios ejes; la Hispanidad, un catolicismo exacerbado, la noción excluyente de la anti-España, es decir, la creación de un enemigo interno que amenazaba la unidad del Estado español como los nacionalismos periféricos y, finalmente, la mitificación de la Cruzada, término con el que se designó a la contienda fratricida acaecida entre 1936 y 1939, que simbolizaba la lucha contra el comunismo y el ateísmo. Ese discurso nacional-católico, sin apenas evolución, se mantuvo hasta inicios de los años ochenta y, la ultraderecha, tras la muerte del dictador Francisco Franco se asentó en tres epicentros; Madrid, donde imperó la extrema derecha nacional-católica, Barcelona, donde confluyeron diversas tendencias que provenían de Europa (el neofascismo italiano y la Nouvelle Droite (ND) o Nueva Derecha francesa) y, por último, Valencia, donde destacó un activismo combativo (Casals, 2017). De todas las vertientes de la ultraderecha que se desarrollaron a nivel internacional, la Nueva Derecha constituyó, y sigue constituyendo, uno de los factores principales de la nueva derecha radical (Álvarez-Benavides y Jiménez Aguilar, 2020).

En España desde que, en 1982, la extrema derecha perdió a su único diputado, se ha considerado una de las “excepciones” por antonomasia de Europa junto con Portugal, Irlanda y Malta, pero, en 2018, tras más de tres décadas, la ultraderecha irrumpió en el parlamento andaluz con la formación política, Vox. A pesar de la marginalidad de ese espectro político en la esfera parlamentaria, en términos locales había obtenido cierta popularidad la experiencia “plataformista” en varios municipios de Cataluña desde 2011 con el partido político Plataforma per Catalunya (PxC) que introdujo elementos de la derecha radical populista; populismo, apariencia democrática, chauvinismo de bienestar y un discurso antinmigración que favorece a los autóctonos (Casals, 2009). Por su parte, en otras Comunidades Autónomas se han creado diversos movimientos identitarios entre los que cabe destacar Hogar Social Madrid (HSM) (Álvarez-Benavides y Jiménez Aguilar, 2020) o la Asociación Cultural Alfonso I de Cantabria (ACAIC), a partir de ahora la Alfonso I, que será la que analizaremos en estas páginas.

El término “Asociación Cultural” no es novedoso pues en los años noventa habían surgido varias organizaciones con ese rótulo en la Ciudad Condal y en Valencia (Gil Pecharromán, 2019: 210), pero la Alfonso I ha sido la primera que ha creado tres delegaciones homónimas, una en Cantabria, otra en Aranda de Duero (Burgos) y, finalmente, otra en Logroño. Desde nuestra perspectiva ACAIC es un grupo identitario porque representa los rasgos que perfiló Marlene Wind. En primer lugar, exalta políticas identitarias que legitiman la cultura y la identidad nacional (Wind, 2019, p. 29). También, usa la identidad como un instrumento de movilización contra un enemigo ya sea exógeno (ideales, pensamientos o personas), ya sea endógeno (el sistema de partidos convencionales). En tercer lugar, pretende establecer una democracia “iliberal” como ha hecho Viktor Orbán en Hungría cuyo régimen, pese a no ser una dictadura sensu stricto, limita y restringe las libertades democráticas (Mudde, 2020). Ese sistema rechaza el componente liberal de las democracias que combina la soberanía popular y el gobierno mayoritario con los derechos de las minorías, un Estado de derecho y la separación de poderes. Finalmente, el identitarismo de ultraderecha se caracteriza por su componente populista, antinmigración y xenófobo para enaltecer la soberanía nacional.

Antes de explicar las motivaciones, así como características de la Alfonso I, es necesario incidir que esta y otras agrupaciones de esa índole surgieron como consecuencia de la crisis económica del 2008, la fragilidad del sistema democrático, la crisis de partidos y la crisis migratoria de 2015, más conocida como la crisis de los refugiados. Esa desafección por el sistema vigente le ha valido para presentarse como un movimiento anti-élite política que rechaza el parlamentarismo porque entiende que los partidos políticos representan a la élite y no al pueblo (McDonnell y Werner, 2019). Además, al contrario que los partidos parlamentarios, en su agenda política ofrece respuestas simples a problemas complejos, especialmente en estos tiempos de incertidumbre avivados por la pandemia Covid-19, donde la ciudadanía busca la seguridad y la protección ante los contratiempos cotidianos (Traverso, 2019).

Para llevar a cabo esta investigación, se ha analizado la netnografia de las cuentas de la Asociación Cultural Alfonso I de Cantabria de Twitter, Facebook, Instagram y de su página web oficial. Hemos escogido esta técnica que analiza sus redes sociales porque esas herramientas digitales constituyen una parte sustancial del activismo del siglo XXI, ya sea con la convocación de manifestaciones o mediante el ciberactivismo. Este método, que se ha empleado fundamentalmente para examinar los estudios de mercado, es el único con el que contamos porque este tipo de colectivos no usa las plataformas convencionales para darse a conocer como la televisión o las emisoras de radio que están gestionadas por grandes corporaciones (Reyero Simón y Cordero Verdugo, 2020), sino que emplea cadenas de radio independientes y las plataformas digitales. Por otro lado, al contrario que otras formaciones, no produce material ideológico en físico, a excepción de su Galerna, que es un boletín donde se deja constancia de lo mismo que postea en Internet.

En lo que respecta a los obstáculos que nos hemos encontrado para elaborar este artículo son, de un lado, el vacío académico existente sobre esta asociación pues solo disponemos de un reportaje bastante ideologizado que realizó el programa “Equipo de Investigación” de la cadena de televisión La Sexta en 2017 bajo el título, Alianza Ultra en el que aparecían diversos movimientos españoles que presentaban un perfil similar a la organización cántabra. Ese año Joan Ramón Caballero Casas analizó la simbología tanto de grupos de extrema izquierda como de extrema derecha, así como una alusión que hizo el político Miguel Urbán a la organización (Urbán, 2019) y, de otro lado, los reparos que tienen los miembros del colectivo para colaborar en las entrevistas personales que les hemos propuesto.

2. IDEOLOGÍA

El Frente Nacional Español (FNE) fue un partido político de extrema derecha que, desde su creación en 2006, compitió con el resto de formaciones políticas en el marco local. En 2011, cuando se celebraron elecciones municipales, no obtuvo buenos resultados y se diluyó. Ese año, Sinforiano Bezanilla Bolado y Pedro Santos Martínez Alba (BOC, 2011, p. 5), que habían encabezado la lista para las elecciones al Parlamento de Cantabria con esa alternativa frentista, impulsaron un movimiento social conocido como Asociación Cultural Alfonso I de Cantabria que se presentó como un baluarte contra el sistema de partidos (Calle, 2021). El colectivo obtuvo popularidad a partir de 2016 cuando programó distintas recogidas de alimentos bajo el eslogan Prioridad nacional que iban destinados a las familias españolas que estaban afrontando un mal momento como consecuencia de la crisis económica. Desde su fundación hasta la actualidad los dirigentes han traspasado la sede a tres locales distintos dado el incremento de sus miembros. Actualmente, está ubicada en el barrio santanderino de Cazoña.

Dicho esto, hay tres aspectos ideológicos que predominan en su agenda política; el nativismo, un discurso ultranacionalista, así como excluyente y una crítica a las élites del sistema. Ahora bien, desde hace unos meses, con las políticas feministas del gobierno de coalición progresista conformado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) - Unidas-Podemos (UP), ha criticado las corrientes hegemónicas del feminismo.

2.1 El nativismo

Esta ideología presenta a los inmigrantes como una amenaza para el Estado-Nación ya sea con el flujo migratorio o con la implantación de ideales extranjeros como el comunismo o cualquiera religión que no sea la católica (Mudde, 2007). Su pensamiento, marcadamente xenófobo, ha reemplazado el racismo biológico clásico del nacional-socialismo por el etnoculturalismo procedente de la Nouvelle Droite (Sanromán, 2008, pp. 212-221). Así, se ha recuperado la cosmovisión töniesiana que enfrentaba a la comunidad (Gemeinschaft) y a la sociedad (Gessellschaft) en aras de mantener las tradiciones y las costumbres de un territorio determinado. Este planteamiento ahonda sus raíces en el movimiento nacionalista del völkisch1 germano. Así, en los “Puntos de Defensa” la Alfonso I rechaza la multiculturalidad porque se entiende que afecta a la verdadera esencia y riqueza de cada cultura, que recae precisamente en que sea propia y diferente (AC Alfonso I). Esto no deja de formar parte de un relato que hace hincapié en la diferenciación cultural (Sanromán, 2008, pp. 215-216).

En segundo lugar, al igual que hiciera Hogar Social Madrid, ha remarcado que está en contra de los “refugiados económicos” no de las migraciones. Según esta perspectiva, los inmigrantes, que son predominante musulmanes, tienen un objetivo dual, en primer lugar, acabar con el estado de bienestar español y, en segundo lugar, importar el islam entendido como una religión de conquista (AC Alfonso I, 23/08/2017). Este discurso antinmigración no es un elemento novedoso pues, a parte de estar ligado al nacional-populismo francés con partidos como el Front National (FN) de Jean-Marie Le Pen, se sustenta en teorías de la conspiración como el gran reemplazo, que defiende que en un futuro los europeos y su identidad se sustituirán por ciudadanos no europeos con identidades culturales diversas (Zúquete, 2018). De este modo, la migración se presenta como una amenaza para la cultura nacional por lo que se da a entender que la globalización impulsa una sociedad multirracial en detrimento de la homogeneidad étnica (Froillo, Castelli, Bulli y Albanese, 2020). Esa teoría entronca con la defensa del etnoestado blanco que ha descrito Alexandra Minna Stern (2019, pp. 51-69) como la herramienta mediante la cual los supremacistas blancos pretenden acabar con el multiculturalismo y, de otro lado, volver a la vida comunal preindustrial. Además, desde el atentado terrorista el 11 de septiembre de 2001, el sentimiento antimusulmán se hizo más latente en los grupos ultraderechistas hasta que se agudizó con el terrorismo yihadista de los años posteriores (Ebner, 2017). En ese sentido, acusó a los medios de prensa de minimizar los atentados terroristas perpetrados por el Estado Islámico. Para el colectivo, el yihadismo es sinónimo de inmigración por lo que popularizaron los hashtags en sus redes sociales de #papelesparatodos, #refugeeswelcome, #fronterasabiertas o #NoEnMiNombre para alertar a la población de la llegada masiva de inmigrante. Para ofrecer una solución al programa migratorio, en 2017 firmó un manifiesto con los colectivos Acción Social Cádiz, Centro Social y Nacional de Salamanca, Iberia Cruor de Jaén, Málaga 1487 y Lo Nuestro bajo el lema prioridad nacional con el objeto de defender cuatro puntos; la soberanía nacional, la pervivencia de los valores tradicionales, la justicia social y la preferencia nacional (Torrús, 2017). En esta hermandad identitaria, para desmarcarse de la izquierda y de la derecha, así como del comunismo y del capitalismo, se presentó como una asociación social-patriótica que se encuadraba en una tercera posición y, por este motivo, se solidariza con las luchas socio-políticas del tercer mundo que buscan liberarse de la presión estadounidense e israelí (Griffin, 2016). Así, en su centro social ha organizado talleres en los que explica el conflicto armado entre Palestina e Israel (AC Alfonso I, 23/06/2013). Siguiendo esta postura, en su Instagram ha posteado la icónica consigna Make (Siria) Great Again, que deriva del eslogan Make America Great Again, que popularizó Ronald Reagan en los años ochenta y que asumió Donald Trump en 2016 durante su campaña electoral y que, en la actualidad, es la marca oficial de la alt-right estadounidense (@alfonsoicantabria, 30/08/2017).

En tercer lugar, aunque la Alfonso I beba de la Nouvelle Droite, no implica que comparta todas sus nociones. La Nouvelle Droite es neopagana porque entiende que el catolicismo deriva del judaísmo (Bar-On, 2011) y, en Francia al igual que en muchos países, el antisemitismo ha sido un pilar de la ultraderecha (Traverso, 2019). Por el contrario, la Alfonso I, aunque no se ha presentado como defensora a ultranza del catolicismo, ha asistido a actos organizados por sectores ultracatólicos como Defensa de los Valores Católicos en Enseñanza (ADVE) que, en 2018, propuso que el catolicismo debería ser una materia obligatoria hasta segundo de Bachillerato (AC Alfonso I, 03/11/2017) al igual que replicó a Okuda, un artista urbano cántabro, que viajara a Marruecos para customizar una iglesia cristiana bajo el argumento de que en ese país los musulmanes habían perseguido fervientemente a los cristianos (Asociación Cultural Alfonso I, 27/08/2020). Esto se debe a que el catolicismo ha sido uno de los puntos neurálgicos de la extrema derecha española y, por ello, se toman elementos de la mística nacionalista que rememoran hazañas de los episodios históricos que exaltó la historiografía franquista durante la dictadura. Esa tendencia nacional-católica sigue imperando en las nuevas agrupaciones de ultraderecha.

Finalmente, es un movimiento euroescéptico que rechaza a la Unión Europea porque considera que ejerce demasiada presión sobre los países europeos que más sufrieron los efectos de la crisis económica del 2008; Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España (AC Alfonso I, 27/12/2012). Esa posición la han adoptado varios partidos políticos de la derecha radical populista como Democracia Nacional o el Frente Nacional francés, pero muchas organizaciones euroescépticas apelan a la cooperación de países europeos, aunque no existe un ideal común europeo (Mudde, 2007). Aunque no haya un consenso unánime sobre el rumbo y los objetivos de un proyecto europeo común, creemos que su visión correspondería a una Europa de las Etnias, es decir, la unión de varias identidades que tuvieran sus particularidades, es decir, lengua, idioma, cultura y costumbres, pero que tuvieran como nexo conector el cristianismo. Esta tesis sería similar a la expuesta por la agrupación neonazi, Círculo Español de Amigos de Europa (CEDADE) que fue la primera asociación española que importó al país la tesis de la Nueva Derecha (Casals, 1995).

2.2 Discurso ultranacionalista y excluyente

Este movimiento escogió su nombre deliberadamente porque simbolizaba dos identidades, de un lado, la cristiana porque Alfonso I fue uno de los monarcas que intensificó la Reconquista en la Península Ibérica durante el siglo VIII d.C como respuesta a la invasión musulmana, y, de otro, la cántabra porque, aunque ese rey fuera asturiano, su padre era Pedro de Cantabria que, según la historiografía nacionalista, había derrotado al ejército musulmán de Táriq ibn Ziyad en la Batalla de Covadonga junto con don Pelayo, primer rey de Asturias. Los grupos identitarios nacionales e internacionales han tomado la Reconquista, en tanto que alegoría de la lucha contra el musulmán, como recurso propagandístico en el que equiparan a los autóctonos con los cristianos y a los refugiados, que en su mayoría profesan el islam, con los musulmanes (Zúquete, 2018). Para dejar constancia de este símil, la asociación organizó una marcha en Liébana, comarca que limita al norte con Asturias para llegar a Covadonga, titulada “Identidad-Comunidad-Reconquista” (AC Alfonso I, 12/07/2015). En ese sentido, también se citan episodios que acaecieron durante la Monarquía Hispánica como la Toma de Granada o el Descubrimiento de América, ambos en 1492. Esto sitúa a la Hispanidad en el centro de su relato (AC Alfonso I, 30/04/2012), pero, aunque ese elemento fue el pilar de la extrema derecha española desde 1936 hasta los años ochenta y, por ende, de la dictadura franquista, la Alfonso I nunca se ha posicionado a favor del franquismo. Esta tendencia, supuestamente revolucionaria si se quiere describir así, que se desmarca del franquismo tiene su génesis en el país con la agrupación madrileña Bases Autónomas (BBAA) que incorporó elementos nacional-socialistas y anarquistas y que calificó al 20-N, fecha en la que espiró el dictador y que sigue siendo reivindicada por ultraderechistas, como un episodio de Vergüenza Nacional (Casals, 1995, p. 278).

Esa desvinculación con el pasado franquista no implica que no enaltezca sucesos como la Guerra Civil española (1936-1939), cuando comparó la remodelación urbana que tuvo lugar en Santander en 2019 con la violencia perpetrada por el bando republicano en esa contienda o cuando denunció que los políticos de la capital cántabra impulsaron una iniciativa para renombrar la Plaza de Italia, erigida en honor a los fascistas que llegaron a la comunidad durante la guerra para luchar en el bando de los sublevados. Por otro lado, cuestiona la naturaleza democrática de la II República alegando que en esos años se intensificó la creación de chekas, que eran unas instituciones que se surgieron durante el conflicto bélico que depuraban a los simpatizantes del bando nacional (AC Alfonso I, 29/01/2015). Sin embargo, ACAIC omitió que los sublevados habían creado campos de concentración en La Magdalena o en Corbán donde explicaban a los prisioneros los retrocesos de las fuerzas republicanas para derrumbarlos psicológicamente. Finalmente, anualmente homenajean al capitán Teodoro Palacios Cueto que fue un guripa, es decir, un voluntario de la División Azul o División 250 que luchó en Rusia durante la Batalla de Krasny Bor en 1943 (AC Alfonso I, 11/02/2018). A pesar de estas referencias, la Alfonso I no acepta que los medios lo categoricen como una fuerza de ultraderecha, pero se ha acercado a Hogar Social, CasaPound Italia (defensora a ultranza del fascismo histórico) o a la formación helena, Amanecer Dorado, que tiene como referente las dictaduras anticomunistas de Ioannis Metaxás y de los Coroneles. Creemos que se ha alejado de ese rótulo para blanquear su imagen, para adentrarse en el juego democrático, eso sí, alejándose del ámbito parlamentario y del sistema de partidos, y para gozar de una mayor credibilidad entre sus afiliados. Esto ha surtido efecto porque su discurso antiparlamentario, ultranacionalista y populista ha calado en unos jóvenes desinformados que no saben codificar con símbolos ultraderechistas de los que hace uso la Alfonso I. Además, al contrario que otras ramas juveniles como Vox Jóvenes, que tuvo su génesis en el entorno universitario, ACAIC surge en las periferias y actúa en entornos obreros por lo que su carácter proletario ha atraído a jóvenes trabajadores.

Finalmente, se ha declarado abiertamente antisionista por lo que no es extraño encontrar en sus redes sociales tímidas referencias a la teoría conspirativa del Gobierno de Ocupación Sionista, en inglés Zionist Occupied Government (ZOG), que remarca la existencia de un plan sionista para dominar a los gobiernos de occidente (FBI, 2019, p. 8). El antisemitismo es un rasgo determinante en algunas vertientes de la ultraderecha desde que, en 1902, se publicó el panfleto de Los Protocolos de Los Sabios de Sión que justificaba los linchamientos a los judíos de la rusa pre-revolucionaria. Esta obra sigue siendo un panfleto de referencia para los grupos de extrema derecha. Ahora bien, cuando cayó el régimen nacional-socialista y, en 1948, se creó el Estado de Israel, muchos extremistas adoptaron un discurso antisionista en detrimento del antisemita. Así, mientras el primero rechaza denuncia la hegemonía del gobierno israelí en Palestina y aboga por la creación de un Estado nación palestino, el segundo expresa su aversión sistematizada hacia todos los judíos. En la actualidad, los grupos identitarios, para denunciar las acciones del Estado de Israel recurren a tópicos antisemitas. De ahí que Michel Wierviorka (2018, p.99) haya afirmado que el antisionismo vira hacia el antisemitismo cuando ya no distingue a los judíos de Israel y ve en ese todo indiferenciado el mal absoluto. Dicho esto, la Alfonso I ha presentado a los líderes de la Unión Europea como títeres del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu a quién, a su vez, acusa de simpatizar con el grupo terrorista de Al Qaeda (AC Alfonso I, 10/09/2013).

2.3 Crítica a las élites del sistema

Su crítica a las élites del sistema se sustenta en teorías de la conspiración como la del Estado profundo (deep state) que defiende que hay unas redes formadas por políticos e intelectuales corruptos que tienen unos objetivos paralelos a los del gobierno legítimo (FBI, 2019, pp.1-15). Esa tendencia protestataria le ha valido para denunciar el régimen constituyente de 1978 y para aceptar elementos antidemocráticos como suspender ciertos artículos de ese texto jurídico, reducir ciertos movimientos sociales como los feministas. Este último elemento ha cobrado importancia en su agenda política en el último bienio con la aparición del lenguaje no sexista. Hay que destacar que Alfonso I no habla de feminismo, sino de ideología de género que fue un apelativo peyorativo que acuñó la Iglesia Católica a inicios de los dos mil y, al igual que esta institución, se interpreta al feminismo como una desviación de la tradición. Además, cuestiona los casos de la violencia de género y determina que esas organizaciones feministas viven de las subvenciones que les proporciona un sistema machista, opresor y patriarcal (AC Alfonso I, 08/03/2019). Con todo ello, defiende que la democracia liberal es un sistema corrupto, por lo que la incorporación de elementos populistas en su discurso ha coadyuvado a camuflar sus líneas autoritarias. Pretende implantar un modelo iliberal que establezca un gobierno etnocrático en el que predomine un grupo étnico concreto (Mudde, 2020). Para la Alfonso I la democracia actual es heredera de la Revolución Francesa, es decir, del proceso revolucionario que rompió con el orden social y con la comunidad tradicional del Antiguo Régimen (AC Alfonso I, 14/07/2013). Siguiendo esta premisa, la Constitución Española de 1978 sería fruto de ese régimen y habría sido redactada por pos-comunistas, neoconservadores, liberales y socialistas (AC Alfonso I, 06/12/2012).

En ese sentido, el antifeminismo de la organización retroalimenta la defensa de la familia tradicional, así como también acusa al movimiento feminista hegemónico de relegar al hombre blanco a un plano marginal. Podemos deducir, aunque no se nombre explícitamente como tal, que la Asociación Cultural Alfonso I está a favor de la “Revuelta del Hombre Blanco” que enunció Peter Merkl en 1997 y que, actualmente, es una idea que ha calado en los discursos populistas de la derecha radical ante la subversión de los roles tradicionales de género. Desde esa cosmovisión heteropatriarcal se busca abolir la concepción del género no binario porque se percibe que las feministas blancas (o Cat Ladies según la terminología anglosajona) son ciudadanas a las que el sistema ha adoctrinado y manipulado para destruir la familia tradicional (Minna Stern, 2019, p. 79). El feminismo, por tanto, sería otro factor moderno que atenta contra el orden comunal porque no solo subvierte los roles de género, sino que también criminaliza al hombre e inculca ideas de igualdad de género (Mudde, 2007).

Por otro lado, usa un lenguaje emocional, a veces soez y directo a modo de estrategia para remarcar su carácter proletario y restar legitimidad al mensaje de sus adversarios políticos dando a entender que su presencia en el marco constitucional representa una amenaza para el pueblo. Así, ha criticado a todos los partidos políticos, en especial, las gestiones del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), presidido por Miguel Ángel Revilla, y del Partido Popular (PP) al que ha definido como una “derecha acomplejada” que no se posicionó contra el Pacto Mundial sobre Migración de 2018 que reforzaba la llegada de los inmigrantes (AC Alfonso I, 11/12/2018). Respecto a Revilla, apodado Showman Revilla por sus apariciones en los platós de televisión, denunció que fomentase el éxodo de la población joven por su imposibilidad de crear puestos de trabajo. Además, hizo unas declaraciones sobre la llegada de inmigrantes que fueron satirizadas cuando la asociación imprimió un cartel en el que se daba cuenta de que el político acogería a los recién llegados en su residencia (AC Alfonso I, 16/06/2018). Por su parte, los dirigentes del PP han sido los políticos a los que más ha criticado la cúpula de este movimiento. Así, se manifestó en contra del cambio de nomenclatura de algunas calles franquistas por el nombre de figuras cántabras destacadas como el compositor Ataulfo Argenta (AC Alfonso I, 23/08/2013). Finalmente sentenció que el alcalde santanderino Íñigo de la Serna no tenía un perfil ideológico definido porque había permitido que el Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) organizase el festival “Pozona Fest” en el que participaron artistas del folclore cántabro como Nel Tardiu2, Los Bonitos del Norte y Jarcia Suciu3 que habían denunciado el activismo de esta organización ultraderechista (AC Alfonso I, 14/10/ 2015).

El grupo constantemente retuitea contenido que desinforma y muchas veces comparte noticias falsas e incentiva la crispación social con pancartas en las que se puede leer el eslogan Vuestro escudo social: Ruina, muerte y precariedad. La revuelta ha comenzado, ¿te lo vas a perder? (@ACAlonsol, 18/04/2021). Ese recurso discursivo populista se beneficia de las muertes que ha ocasionado la pandemia y de la situación de inestabilidad que la misma ha generado. Como en todos sus mensajes, incitan al odio, pero no proporcionan soluciones.

Para ACAIC el absentismo electoral es la única alternativa que puede derribar el sistema de partidos (AC Alfonso I, 30/04/2014). Durante los meses de campaña, se imprimieron carteles en los que se caracterizaba a los candidatos de la presidencia con estereotipos de payasos de circo (AC Alfonso I, 19/06/2016). Es, también, un movimiento antiparlamentario porque sostiene que los representantes del hemiciclo no protegen a los locales, sino que favorecen a los inmigrantes. Así, se promueve el boicot a los bazares asiáticos (@ACAlfonsol, 10/06/2013) y se pide que se compren productos nacionales para revitalizar el comercio local que sería más nutritivo y ecológico que la comida rápida (AC Alfonso I, 19/11/2012).

Por último, ha condenado el terrorismo nacionalista de ETA (AC Alfonso I, 19/02/2014), pero nunca se ha pronunciado sobre los ataques terroristas de la ultraderecha que desempeñaron durante la Transición el Batallón Vasco Español (BVE), los comandos de la Alianza Apostólica Anticomunista (AAA) o los sectores incontrolados de Fuerza Joven (FJ), rama juvenil del partido político Fuerza Nueva (FN). En este sentido, reprobó la violencia de los activistas de extrema izquierda cuando Rodrigo Lanza asesinó a Víctor Laínez porque, supuestamente, llevaba unos tirantes de la bandera de España (@ACAlfonsol, 13/12/2017). No obstante, se eludió que Laínez frecuentaba círculos neonazis y que había protagonizado disputas con militantes de izquierda.

Con estos elementos programáticos ha creado un enemigo nacional, es decir, el enemigo del pueblo español que se corresponde con la élite plutocrática, globalista y antiespañola. Su éxito relativo se debe a que ha conseguido que se produzca un acercamiento entre dos sectores populares que habían estado en conflicto durante décadas, la clase media tradicional y la clase trabajadora porque, con el debilitamiento de la democracia liberal y los efectos de la crisis económica, han visto mermado el estado de bienestar y con él sus oportunidades.

3. ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS

Para difundir su mensaje emplea diversas herramientas; desde la celebración de actos pseudo-intelectuales o eventos musicales hasta la venta de merchandising, lotería y sorteos. También publica anualmente un boletín, Galerna, y, de vez en cuando, el panfleto informativo, Juventud, Inconformismo, Disidencia y Revolución que es un resumen de las publicaciones de sus redes sociales. Por último, colabora en Distinta FM y dirige el programa Radio Galerna. La celebración de estos eventos entronca directamente con la batalla cultural que libran los grupos identitarios al margen de los procesos electorales. Esta se identifica con el combate simbólico de las ideas y de los planteamientos en los que se instrumentaliza la cultura como mecanismo de confrontación. Este recurso, procedente de la Nueva Derecha, lo generalizó CasaPound Italia ( Froillo, Castelli, Bulli y Albanese, 2020).

3.1 Ciclo de conferencias

Desde 2013 la asociación organiza ciclos de conferencias anuales, primero, bajo el rótulo “Primavera Montañesa” y más tarde como “Galerna”. Los ponentes de esos talleres pertenecen a organizaciones ultraderechistas como Rafael Ripoll, líder de España 2000, Pío Moa o Alberto Sánchez de Plataforma x Catalunya (AC Alfonso I, 22/04/2013), pero desde 2014 el Comité Organizador ha invitado en numerosas ocasiones a militantes de CasaPound Italia (AC Alfonso I, 06/10/2014). En esos actos se abordó la cuestión del independentismo catalán pues, recordemos, que los nacionalismos periféricos conformaban la Anti-España por lo que se invitó a Javier Borraycoa, dirigente de Somatemps que es una organización que combate al independentismo (AC Alfonso I, 05/02/2016). Con motivo de estas actividades, tuvo varias confrontaciones con grupos de izquierdas porque, en un inicio, la Universidad de Cantabria había aprobado que se celebrase en el paraninfo la charla Viva la Unidad de España que es un lema falangista (Alonso, 2019), pero ante la presión mediática la institución universitaria suspendió el acto. Esto le valió a la Alfonso I para adoptar un rol victimista acusando a la izquierda de ser antidemocrática alegando que coartaba su libertad de expresión.

Finalmente, en esas sesiones se alimentó la teoría conspirativa del Nuevo Orden Mundial que defiende que la élite no solo controla los gobiernos, sino que también los medios de comunicación, así como el sistema monetario (FBI, 2018, p. 8). Este factor se ha insertado en el discurso identitario que abanderan los movimientos de la ultraderecha y aspira a alertar y a defender a la civilización occidental de las élites (Zúquete, 2008).

3.2 Música de rock patriótico

Para clausurar sus eventos culturales, organiza conciertos de RAC, acrónimo de Rock Against Communism, es decir, rock anticomunista, que se importó de Reino Unido en los años ochenta. Sus letras, de carácter anticomunista, antijudía, ultrapatriótica y violenta, se acompañan con coreografías entre las que cabe destacar el kicking knuckles (Blee, 1998) que consistía en golpear fuertemente los nudillos del compañero al son de la música. El boot stomping(Windisch y Simi, 2017) en el que diez o veinte personas formaban un círculo que rotaba en una dirección. Más tarde, el más agresivo se introducía en el centro y rotaba en dirección contraria mientras gritaba a sus compañeros. Luego se ponía en cuclillas para pisar el suelo reiteradamente. Finalmente, el pogo o moshing (golpeando) es un baile en el que los integrantes se empujan violentamente y, en muchas ocasiones, se golpean con otros ocasionando altercados violentos. Este estilo, que se popularizó entre los skinheads o cabeza-rapadas, se acompañó de una estética obrera que se benefició de la deconstrucción de la imagen del proletariado (Camus y Lebourg, 2020).

En los eventos han participado bandas neonazis nacionales e internacionales. En primer lugar, Los Guripas que en la carátula de su primer disco, Rock and Roll nacional y gresquista, presentaron el tema “Fascio, Patria, Dios”. En segundo lugar, Jolly Rogers e Irreductibles que compusieron canciones conjuntamente y se han etiquetado como bandas de rock nacionalistas (Agulló, 2020). Ambos grupos grabaron el albúm Ojos en un Mundo Ciego donde versionaron una canción de Skrewdriver, la banda que devino icono del movimiento juvenil skinhead. También los grupos cántabros Adhuc Stantes4 e Ivs Gladii5 (AC Alfonso I, 09/09/2017). En una de las portadas de este último, Centinela De Occidente, de 2015 se insertó una fotografía de militares alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Aparecen tres emblemas detrás de su nombre, dos escudos de combate, uno de ellos circunscribe una estela cántabra (este modelo apareció en la primera sede de Alfonso I) y, en el centro de ambos, un nudo celta que aparece en las insignias de muchas organizaciones neonazis. Finalmente, los grupos italianos, La Vecchia Sezzione (AC Alfonso I, 01/06/2013), Dodicesima Disposizione Transitione (DDT) que tiene una canción dedicada al fascismo y finalmente, Katastrof Aryan Rock (AC Alfonso I, 01/10/2018). El componente italiano es importante porque las tres bandas están vinculadas a CasaPound que, de todos los colectivos ultraderechistas que han surgido en el siglo XXI, ha sido el primero en crear una emisora de radio para difundir este tipo de rock.

Estos conciertos tienen una finalidad adoctrinadora pues atraen a adolescentes y jóvenes procedentes de entornos disfuncionales con pocas nociones políticas y bastante manipulables. La música, en términos generales, actúa como catalizador de la juventud independientemente del estilo musical que sea, pero, en este caso, el rock, al igual que sus subgéneros, se han vinculado con las clases trabajadoras. En tal sentido, el rock patriótico, otorga un sentimiento de pertenencia y de unidad con el que se identifican los sectores del proletariado frente a otros estilos musicales como el pop.

3.3 Otras actividades

La agresividad de su lenguaje se ha plasmado en la lotería que ha customizado la propia organización con frases que se relacionan con los aspectos previamente comentados; Nueva Reconquista, por nuestro pueblo, por nuestra gente, por nuestra identidad o Reconquista o Barbarie (AC Alfonso I, 05/11/2014). También se venden camisetas que cuestan entre doce y quince euros que van acompañadas de impetuosas afirmaciones como incendiando conciencias, conquistando almas o las raíces profundas nunca se hielan. Estos modelos siguen el mismo patrón que las prendas de Hogar Social, CasaPound, Lo Nuestro (Murcia), Fatria Toledo o Acción Social Cádiz. Sin embargo, hay tres ejemplares que nos han llamado la atención porque están escritas en inglés Spaniard fighters6, Join the clan7 (AC Alfonso I, 17/09/2020) y Revolt against the modern world8 (Asociación Cultural Alfonso I, 08/06/2021). Esto es una contradicción en sí misma porque la asociación es presumiblemente españolista por lo que está en contra de la globalización, de la americanización de occidente y de la multiculturalidad, pero todo parece indicar que no comulgan con sus puntos ideológicos cuando se trata de obtener remuneración económica. Finalmente, venden pegatinas con eslóganes llamativos como martillo de herejes, reconquista o barbarie, droga arma del poder, sin lucha no hay nada (@ACAlfonsol, 04/05/2017).

Al igual que otros movimientos sociales de este tipo, ha abanderado varias causas sociales entre las que cabe destacar la reforma de las pensiones, de ahí que en varias ocasiones sus militantes hayan colgado pancartas en contra de la subida del 0,25 de las mismas (AC Alfonso I, 07/03/2018). También ha organizado durante años la recogida, tanto de alimentos como de juguetes en varios puntos de Cantabria para entregárselos a los españoles menos pudientes (AC Alfonso I, 07/12/2016). Eso es algo que inauguró el grupo neonazi heleno, Amanecer Dorado. En los carteles que llevan a las manifestaciones se emplea la tipografía ultra liberis que también la usan los hinchas radicales del Fútbol Club Barcelona y el sector okupa de Hogar Social Madrid, Ramiro Ledesma (Caballero Casas, 2017, p.280). Esta táctica de falsa caridad es una forma de captar nuevos militantes porque, si tenemos en cuenta los propios datos que proporciona la Alfonso I, la recogida de alimentos, que solo se entregan a quienes proporcionan su DNI para corroborar que su nacionalidad es española, comenzó cinco años después de su fundación y con unas pretensiones claramente xenófobas y populistas.

Para concluir, en 2021 celebraron en junio su primer cursillo de verano con el título Comunidad-Identidad-Militancia-Formación donde los participantes realizaban actividades deportivas y de formación (@ACAlfonso, 18/06/2021). Aquí encontramos otra contradicción porque se ha celebrado en tiempos de pandemia, algo que los dirigentes han criticado ferozmente. Además, estos talleres son similares a los que se dieron en la Península Italiana bajo el nombre de Campamentos Hobbit que, si bien eran unos eventos artísticos, también formaban a los neofascistas, fueron financiados por el Movimento Sociale Italiano. Allí, se disertaba sobre las obras de Julius Evola o Yukio Mishima, entre otros (Milá, 2017, pp. 67-74). Recordemos que el nombre de estas figuras estaba escrito en las rejas enrollables de la segunda sede de la organización. El término Hobbit, como su nombre indica, hace referencia al prototipo racial de las novelas del escritor J.R.R. Tolkien, El Señor de Los Anillos. Estos seres mitológicos representan los valores tradicionales y comunitarios, por tanto, son reivindicados por grupos identitarios. En Francia, los identitarios usan frases icónicas de esas obras (Zúquete, 2018) y, mismamente, la Alfonso I presentó un cartel en el que aparecían unos seres con rasgos similares a los de los hobbits para dar a conocer que se celebraría una fiesta que contaría con música en directo (AC Alfonso I, 04/08/2019).

3.4 La simbología

Es, pues, en la iconografía donde este colectivo comete más contradicciones porque, aunque se presente como una sociedad social-patriótica, toma elementos nacional-socialistas como el lobo, que representa la brutalización de la violencia. Así, en la camiseta de Spaniard Fighters aparece dibujado un lobo que alude a la unidad militar clandestina de los werwolf que creó Himmler para desempeñar ataques terroristas (Docal Gil, 2014, p. 35). Hitler, por su parte, llamaba a sus seguidores “lobos” en su manifiesto Mi Lucha de 1925. Otro recurso es el Águila Imperial o Reichsalder que refuerza la noción del imperio (Docal Gil, 2014, p. 32) y es un símbolo que está presente en las letras de las canciones de bandas de rock anticomunista, y, además, está en la sede de la Alfonso I (AC Alfonso I, 04/08/2019).

Por otro lado, uno de los militantes de la organización que posa en una foto tiene tatuado una runa odal en el brazo izquierdo (@alfonsoicantabria, 14/03/2019). Esa fue el emblema de una de las divisiones de la SS en Croacia y, posteriormente, fue empleada por grupos neofascistas en Italia y por neonazis en el Estado español (Docal Gil, 2014, p.29). Ese tipo de referencias estuvo presente en el homenaje a los “Mártires” de Acca Larentia (@alfonsoicantabria, 08/01/2020) que fueron cinco neofascistas italianos que fueron asesinados en enero de 1979. Se determinó que los culpables habían sido los miembros del grupo comunista, Brigadas Rojas que estuvo en activo desde 1970 hasta 1988. En la foto del mural conmemorativo que posteó ACAIC aparece un guerrero nórdico portando un yelmo alado y un hacha con una cruz celta incrustada. Esta es empleada por grupos supremacistas en todo el mundo (Docal Gil, 2014, p. 10).

La asociación también compartió en 2016 una caricatura que podría asemejarse con el caballo de Troya. Este simbolizaba la inmigración, pero daba a entender que bajo esa fachada se escondían en su interior terroristas de Estado Islámico. Esta metáfora la recuperó el primer ministro húngaro, Viktor Orbán cuando incorporó en su discurso la conjura de “el gran reemplazo” (@ACAlfonsol, 24/01/2016).

En síntesis, la imaginería de este tipo se ha modificado con el paso del tiempo para adaptarla a las coyunturas socio-políticas del momento, pero hay otros restos iconográficos que son muy reconocibles a nivel internacional como la esvástica o la cruz solar. No obstante, los símbolos que hemos recogido en estas páginas no son tan populares como la runa pagana que, dado su vínculo esotérico, entronca con el nacional-socialismo o, tal y como hemos reflejado, ese Caballo de Troya que se ha convertido en un símbolo racista. Con todo ello, queremos dejar constancia de que esas representaciones se asocian con vertientes de la ultraderecha que se han ilegalizado en otros países como Alemania por incitar al odio, pero se siguen usando en el Estado español.

4. CONCLUSIÓN

La Asociación Cultural Alfonso I de Cantabria se ha desmarcado del rótulo extrema derecha para evitar que los medios de prensa y la opinión pública la identifiquen con actos violentos, pero sus puntos ideológicos, sus objetivos y su relato entroncan con la ultraderecha dado que apela al enaltecimiento exacerbado de la identidad española y, por consiguiente, de aquello que considera “lo español y lo patriótico”. También demanda la vuelta al orden comunal del Antiguo Régimen y emplea iconografía nacional-socialista.

Para difundir su discurso ha hecho uso de nuevas estrategias comunicativas. En primer lugar, ha compartido su ideología sin censura a través de las redes sociales y ha realizado jornadas de activismo local persistentemente en pro de la justicia social. En segundo lugar, aunque es de los pocos colectivos de esta índole que no es negacionista de la Covid-19, ha sustentado su agenda política de acuerdo con otras teorías de la conspiración como el gran reemplazo, el nuevo orden mundial o el gobierno de ocupación sionista entre otras. Finalmente, dado que durante la dictadura se cometieron abusos de la simbología nacional, ha eliminado las referencias franquistas, pero no las nacional-sindicalistas, parafascistas y de la nueva derecha.

En síntesis, la Asociación Cultural Alfonso I de Cantabria (ACAIC) es un movimiento totalmente nuevo, aunque beba de elementos ideológicos de la extrema derecha de entreguerras. Somos conscientes de que, al integrarse en un fenómeno complejo y poliédrico, aún queda mucho por examinar, pero creemos que es necesario el estudio de los colectivos identitarios porque, aunque no tienen intención de competir en las urnas, de ahí que no se hayan conformado como agrupaciones políticas, tienen gran influencia en términos locales que, a largo plazo, pueden herir de gravedad a los partidos políticos parlamentarios.

