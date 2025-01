A Carmen Badía la estan matando

Como ya venimos anunciando desde el 11 de marzo de 2019, Carmen Badía

ha iniciado una huelga de hambre indefinida como último recurso para pedir

su excarcelación por enfermedad grave. A día de hoy, Carmen lleva 18 días

en huelga y, al margen de la repercusión en los medios y el apoyo mostrado

(son ya 48 organizaciones y casi 400 personas particulares las adheridas a

la petición de excarcelación), la situación de Carmen está empeorando cada

segundo. A nivel físico: ha pasado de 64 a 56 kg, tiene muchos dolores de

cabeza, de piernas y riñones. Y las únicas revisiones que le han hecho las

ATS (no ha ido ningún médico/a desde el primer día) son medir el azúcar y

la tensión y un único análisis de orina en el que ha salido sangre. De la

misma forma, su situación tampoco mejora respecto a las concesiones en el

régimen Penitenciario. Le han denegado, una vez más, la petición de un

permiso (Carmen no ha disfrutado de un permiso en los 14 años que lleva

presa), así como también ha pasado por Junta en relación a la clasificación

de grado y continúa estando clasificada en segundo grado y como centro de

destino la cárcel de Zuera. Finalmente, Carmen ha tenido que notificar

formalmente mediante una instancia que está en huelga de hambre para

intentar conseguir recibir el apoyo sanitario correspondiente, lo que,

entendemos, es una medida de chantaje a cambio de que la vuelva a visitar

el médico/a. Sin embargo, pese a ello, sigue sin tener el apoyo

correspondiente que le suprimieron en diciembre (apoyo de otras mujeres

presas). Recordamos que Carmen, debido a su frágil estado de salud,

necesita una silla de ruedas para realizar cualquiera de las actividades

cotidianas que exijan desplazamiento. Lo que hace que le resulte

prácticamente imposible salir de su celda sin ayuda y más aún, en su

situación actual. Apenas tiene fuerza para ducharse sola. Carmen sigue en

absoluto abandono médico y humano sin que ninguna institución de nuestro

gobierno mueva un dedo para remediar esta intolerable situación.

Actualmente el hecho de haber “formalizado” su declaración de huelga de

hambre, hace que se haya abierto un procedimiento judicial al respecto

cuyo protocolo a seguir es que se pueda acordar obligar a alimentar a

Carmen en contra de su voluntad, haciendo que termine forzosamente así la

huelga, y poniendo fin a su único medio de reivindicar su excarcelación por

enfermedad grave.

La condena de Carmen, a sus 62 años, es una condena a muerte. Y es

justamente eso lo que está poniendo en juego mediante esta huelga,

porque ya no queda alternativa, porque la única resistencia posible es allí

dentro es con el propio cuerpo, con su propia vida. Esta no es una petición

de solidaridad, no es una queja contra el sistema penitenciario, es la

exigencia de su derecho a la vida, porque a Carmen la están dejando morir,

o lo que es lo mismo, la están matando.

Trasladamos aquí el último comunicado de Carmen con fecha de 20 de

marzo:

Estoy aguantando la huelga, no como nada en absoluto.

Me siento débil, sobre todo los huesos y todas las articulaciones

me duelen, especialmente las rodillas. Puedo dormir 6 horas a la

noche. Por el día sigo sola y sin apoyo.

Empecé la huelga de hambre el día 11 de marzo, así se lo

comuniqué al Educador, a las Asistentas, Psicólogas…pero hasta

que no entregué la instancia firmada el día 18 de marzo,

comunicando formalmente a la cárcel que estaba haciendo

huelga, nadie se ha vuelto a interesar.

El día 11 pesaba 64,9 kg, el día 18 pesaba 59,8 kg y el día 20,

58,5 kg.

Muchas gracias a todas las personas que me escriben.

Muchas gracias de todo corazón. Gora las personas vascas que

no paran de escribirme, sobre todo Viva Vitoria.

Gracias a lxs Gallegxs también. Recibo cartas de todas España,

incluso del extranjero.

Gracias por el ánimo y apoyo de estos difíciles momentos.

Vosotrxs sois la adrenalina que me ayuda a mantenerme en mis

principios.

Esta lucha la llevaré hasta el final.

Muerte o victoria.

Carmen Badía

Más información en:

https://campazgz.wordpress.com/excarcelacioncarmenbadia-2/

https://suportpresxslleida.noblogs.org/

Adhesiones a la petición de excarcelación: https://campazgz.wordpress.com/

…/adhesiones-a-la-peticion-…/

CAMPA (Colectivo de Apoyo a Mujeres presas en Aragon)

Grup de Suport a Presxs, Lleida.

Lxs del Norte (Palencia)