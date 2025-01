Algunos materiales para hacer frente al alquiler

Hemos recopilado material que puede ser de utilidad para hacer frente a los alquileres en estos meses en que muchas personas y/o familias se ven en la problemática de no poder pagarlo. Por supuesto, esta problemática no nace con la situación de estado de alarma, pero si aumenta considerablemente.

1./ kIT de alquileres Covid19



Por una lado la Plataforma de afectados por la hipoteca de Santander publicó el pasado 7 de Abril, el Kit de alquileres Covid-19: Guía y documentos útiles para hacer efectivas las nuevas medidas.

Estas son sus palabras;

La PAH llevamos 11 años defendiendo el derecho a la vivienda: luchando contra los abusos de la banca, exigiendo a los gobiernos medidas a la altura y acompañando a las personas en su lucha. Así que si en esta situación de crisis sanitaria ves que no llegas a fin de mes, y estás pensando en saltarte alguna comida o continuar pagando tu alquiler, no lo dudes: no estás sola! Desde la PAH te aconsejaremos y no te dejaremos sola. Ninguna deuda vale más que una vida y recordemos que la vivienda es un derecho.

Para saber si puedes acogerte a las diferentes medidas anunciadas por el Gobierno, en primer lugar te aconsejamos que leas con atención todo el escrito y sigas los pasos que te indicamos. Si por algún motivo no entras en algún supuesto, no tires la toalla, contacta con nosotras en afectadosporlahipoteca@gmail.com y te ayudaremos en tu situación.

Sabemos que las medidas que ha tomado el Gobierno de Pedro Sánchez para hacer frente a la crisi sanitaria son poco ambiciosas y dejan fuera a muchas familias. Por eso es importante organizarnos y exigir un plan de choque social donde no dejemos a nadie atrás. Cuando dobleguemos la curva de los contagios exigimos poner a cero la de los desahucios y no vamos a parar hasta conseguirlo.

Los documentos que tienes que leer para defender tus derechos, son:

Guía sobre cómo solicitar las medidas (leer la guía para empezar!)

Documento útil A “solicitud prórroga alquiler”

Documento útil B1 “solicitud moratoria alquiler grandes tenedores”

Documento útil B2 “solicitud moratoria alquiler pequeños tenedores”

Modelo declaración responsable cumplimiento requisitos vulnerabilidad

Lee atentamente este kit o manual y sobre todo insiste y defiende tus derechos!

Es importante tener en cuenta que toda esta documentación es un material que se irá adaptando, en base a cómo evolucione la situación y a su uso en casos concretos. Si tienes alguna sugerencia en base a tu experiencia, escríbenos y los mejoraremos.

Aquí os dejamos con su página;

2./ Huelga de alquileres



Por otro lado, para quienes no lo sepan, no podemos olvidar que actualmente existe una huelga de alquileres de carácter internacional promovida por diversos colectivos como los sindicatos de inquilinos. De tal manera que si lo que queréis es negaros a pagar el alquiler y no aceptar las moratorias gubernamentales esta información os puede ser útil.

El sindicato de inquilinos de Gran Canaria ha elaborado una guía legal para las huelguistas y la presentan con estas palabras;

Desde el 23 de marzo (2020) llevamos asesorando a personas interesadas en nuestra convocatoria de Huelga de Alquileres. Entre la FAGC y el SIGC ya superamos más de 600 asesorías, muchas veces desde otros puntos del Estado, que afectan a una media de 1.800 personas. La Comisión Jurídica del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria, en un esfuerzo descomunal y sin precedentes, ha ido compilando las dudas más frecuentes, la principal jurisprudencia al respecto, toda la información actualizada del último RD 11/2020, y ha elaborado un potente dossier que trata de servir de guía para que las huelguistas, y en general cualquier inquilina, pueda estar informada sobre las consecuencias legales de la huelga y en general sobre sus derechos como arrendataria. En unos días compartiremos este mismo documento en formato de fichas individualizadas, divididas por colores según temática, para facilitar su divulgación.

Concluimos con el adjunto a la página de la campaña suspensióndealquileres donde también podreis encontrar una guía informativa y más información para ser partícipes en la huelga de alquileres.

Esperamos que esta recopilación os sirva de utilidad

¡salud!