Por una Cazoña Antifascista

Siempre ha sido una incógnita el por qué un grupo como la asociación cultural Alfonso I de Santander, puede mantener su actividad desde un barrio como es el de Cazoña, con un número importante de población gitana.

Pensamos que puede ser porque en realidad la comunidad gitana no conoce qué tipo de actividades lleva a cabo este grupo. Si lo supiera, es posible que tuvieran que decir algo al respecto. Vamos a poner un sólo ejemplo para demostrar con qué grupos tienen alianzas esta asociación filofalangista con una tendencia al neofascismo más que evidente. No hablaremos de sus campañas por la prioridad nacional, de su actividad callejera racista y xenófoba no declarada, de su recogidas de comida sólo para españoles al estilo organizaciones neonazis italianas y griegas.

27 de Septiembre de 2014, Alfonso I organiza un acto al que acude la organización neofascista italiana Casa Pound; organización que basa parte de sus esfuerzos en generar una actividad mediática que les aleje de los episodios violentos y explícitamente xenófobos, aunque en muchas de las ocasiones no pueda evitarlo; integrantes involucrados en palizas a personas migrantes, quema de centros de acogida, persecución de mendigos no italianos, declaraciones abiertamente neonazis...

Tampoco vamos a indagar en esto. Vamos a otro asunto. El que vincula a esta asociación santanderina con local en el barrio de Cazoña con una organización que promueve la persecución a los gitanos y la gitanofobia como parte de su programa político. Es decir, Casa Pound.

2009

Declaraciones de Alberto Paladino, coordinador nacional de Casa Pound

"Italia tiene un problema grave de natalidad, la etnia de este país está en peligro. Hay que fomentar que los italianos tengan hijos", . El dinero para financiar esa propuesta de premiar con 500 hijos mensuales la llegada al mundo de cada nuevo italiano está muy claro de dónde saldría: "Cada inmigrante le cuesta al estado italiano 1.050 euros al mes, según las cifras oficiales. De ahí saldría", explica este joven de 30 años que no se considera racista, que se declara en contra de las leyes raciales dictadas por Mussolini pero que sin embargo habla de pureza étnica: "Aprecio la belleza y la riqueza de las distintas razas, de las distintas etnias. Pero justo por eso no deben de mezclarse, no debe haber mestizaje, porque si lo hubiera nos uniformaríamos todos y se perdería esa riqueza.

2014

Miembros de las organizaciones de extrema derecha Casa Pound y el Blocco Studentesco detuvieron a unos noventa niños gitanos de camino a la escuela y a cien adultos que iban a trabajar. Los partidarios de los grupos de extrema derecha se colocaron en la entrada de la escuela, impidiendo el ingreso a los niños

2015

Bajo el lema ‘Renzi a casa’, el líder de la Liga Norte, Matteo Salvini, apoyado por los militantes neofascistas de Casa Pound, amenazó a la comunidad gitana con entrar con excavadoras en los campos de gitanos en el plazo de tres meses y destruir sus viviendas

2017

Declaraciones de Luca Marsella (principal candidato de Casa Pound Roma) el año pasado, después de obtener los mejores resultados en la historia en el ayuntamiento de Roma. . "La lucha contra la degradación social y ambiental será mi primer compromiso como consejero, queremos cerrar los centros de acogida y prohibir a los mercadillos gitanos. Tenemos que relanzar el turismo…”

