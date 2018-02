Desmontando el "movimiento" antifeminista y antilgtbi

Parece que a la derecha le duele mucho la lucha feminista, transfeminista y LGTBI. Le duele porque la teoría del género, en los últimos años ha conseguido ser la base teórica que ha empoderado a las mujeres y a las sexualidades periféricas. Ha tardado un poco…ya sabemos que a los conservadores les cuesta renovarse, pero por fin parece ha conseguido perfilar las nuevas líneas que siguen sus enemigos, o sea, nosotrxs.

Actualmente hay varias asociaciones que se están revolviendo contra el movimiento LGTBI, ya que se sienten atacados. Sienten como lo que hasta ahora les había mantenido en su situación de privilegio, lo que hasta ahora les hacia ser lo <normal> (nosotras preferimos usar el término normativo) y dejar fuera a todas aquellas sexualidades <patológicas> o <anormales> (nosotras preferimos no normativas o disidentes) está volviéndose líquido y se les escapa de sus poderosas manos. En el ámbito de Cantabria tenemos asociaciones como la Asociación por los Valores Católicos en las Escuela, en su página podemos ver el corte homófobo, no revisionista del genero. Nos encontramos con fotos de una mano tirando a la papelera octavillas por el cambio de roles en cuestiones de género y cuadernillos de educación sexual. Nos ha llamado mucho la atención que en la columna de etiquetas de su web (las palabras que definen los contenidos de los artículos del contenido) encontramos palabras como: “libertas” “brujas” “brujería” “ouija”. Viniendo de la iglesia, nos huele a chamusquina y peor nos huele su relación con la asociación Alfonso I. Éstas asociaciones junto con Enraizados ya se concentraron en Noviembre de 2017 contra la Ley LGTBI que está en fase de borrador.

Esta corriente ha decidido llamar a las teorías de género “ideología de género” juntando a todas ellas en una sola y dándole un carácter de engaño o falseo. Y es que la transversalidad del género les está jugando la mala pasada de hacer que un movimiento que viene desde abajo les acabe salpicando. Llevamos toda la vida, toda la historia, intentando sobrevivir a su violencia impuesta, a su hegemonía normativa, a su desprecio y parece que por fin ha llegado nuestro momento. Ya no van a poder pararlo, se acabó la sumisión y la vergüenza.

¿QUÉ PLANTEAN?

El modelo biologicista del género (en el que no se diferencia género y sexo) ha sido el modelo que ha prevalecido a lo largo de la historia en las sociedades occidentales, este modelo implica varias cuestiones:

- El rol hombre/ mujer es una identidad biológico y no es una construcción social.

- Es un modelo dualista, solo comprende 2 sexos: hombre/mujer. Esto deja fuera muchos puntos intermedios y deja completamente fuera a las personas intersexuales.

- El rol masculino / femenino, al entenderlo como algo biológico, se convierte en un rol único y determinante. Por tanto, todas las personas que no cumplan con el rol que les ha determinado su biología también quedan fuera o se consideran patológicas.

- El papel biológico de la mujer está ligado a la reproducción, por lo que el rol femenino va a estar determinado por esto.

- Plantean que la “ideología de género” es la causa de dolor personal y fracasos vitales. Ya que es ir en contra de la propia naturaleza humana. El dolor no viene por ser menospreciadxs, isultadx o marginadx por la sociedad, viene porque estás “confundida” o “enfermx”.

¿QUÉ HAY DETRÁS DE ESTAS IDEAS?

Pues la misma ideología patriarcal de siempre, dos roles: el macho machote: castrado emocionalmente, competitivo, agresivo y líder; y la mujer dulce: suave, pequeña y frágil. Vamos, que lo que pretenden es hacer perdurar sus viejas estructuras de desigualdad, de la supremacía del hombre sobre la mujer, de hombres condenados a una determinada masculinidad, de mujeres cosificadas a meras herramientas re-productivas. Todo lo que salga de esto o lo ponga en duda, para ellos es perversión.

Cubren esta imposición de roles con biología porque así pueden perpetuar estas relaciones desiguales de explotación disfrazándolas como algo natural. Que no se ponga en duda el orden establecido, porque este orden es el natural y no una imposición heteropatriarcal capitalista.

SOBRE LA CONFERENCIA “CUANDO NOS PROHIBIERON SER MUJERES… Y OS PERSIGUIERON POR SER HOMBRES”

En esta charla se pasa de plantear la teoría biologicista a cuestionar si la violencia contra las mujeres realmente existe. La autora del libro intenta fundamentar la idea de que las chavalas desde 1º de ESO dejan de hacer deporte porque “el cuerpo biológico de la mujer les pedía el reservorio del embrión y la prole” Justificando así el rol femenino pasivo y sedentario.

También apunta en su charla que el feminismo va en contra del hombre. Ella equipara el ser hombre con ser macho, por lo tanto, cuando los feminismos traspasan la frontera de las mujeres y pide que los hombres cuestionen sus privilegios y sus roles para poder avanzar, ella lo ve como un ataque al hombre y no como un ataque a una determinada masculinidad ya caduca y anacrónica.

Más peligroso nos parece cuando se atreve a cuestiona la violencia machista, negando la existencia de el privilegio del hombre. Para la ponente “hay tantas mujeres maltratadas como puede haber hombres” y “la violencia es bidireccional” vamos, que trata de equiparar la violencia machista con casos puntuales como el número de hombres que mueren a manos de sus parejas -sabiendo que dentro de este porcentaje, entran los casos de parejas homosexuales donde es el hombre quien mata a otro hombre y también aquellos asesinados a manos de mujeres cuyo móvil era la autodefensa. Además no tiene en cuenta las violaciones y las agresiones sexuales.

¿QUÉ PROPONEMOS?

Queremos el fin de este discurso que pretende parar un cambio que la sociedad está pidiendo a gritos. Queremos que los agresores dejen de presentarse como víctimas, víctimas son y han sido todas las personas que se han visto obligadas a mantener en secreto su sexualidad por el miedo a la persecución y el castigo, víctimas son y han sido todas las mujeres que se han visto limitadas por los otros, victimas han sido las personas trans e intersex que han vivido como les han querido hacer desaparecer o que sean visibilizados como freaks de feria.

Se acabó el ser víctima, ha llegado el momento del empoderamiento y la insumisión. Por esto este tipo de discurso ya no tiene cabida, este discurso es violencia machista y patriarcal y no queremos que se le siga dando eco, pues ha sido el discurso hegemónico durante demasiado tiempo. Su discurso no va a seguir reprimiendo nuestros cuerpos y sexualidades.

¡La diversidad, es imparable!

Santander, 13 Febrero 2018.