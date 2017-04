¿A qué han venido 2.000 militares a Cantabria?

2.000 militares de las Fuerzas Armadas españolas, 1.400 de ellos pertenecientes a la Unidad Militar de Emergencias UME, participan, desde este lunes 3 hasta el viernes 7 de abril, en el ejercicio conjunto-combinado de emergencia ‘Cantabria 2017’, en el que en total intervienen más de 3.000 personas.

Según ha informado el Cuartel General de la Unidad Militar de Emergencias en un comunicado, el ‘Cantabria 2017’ es uno de los ejercicios conjuntos-combinados de emergencia que la UME organiza anualmente en territorio español sobre el supuesto de una catástrofe natural. Concretamente, éste se desarrolla sobre el supuesto de unas “grandes inundaciones cuyas consecuencias afectan al eje Suances-Torrelavega, articulado por la ría de San Martín de la Arena y los ríos Saja y Besaya”. Así, una supuesta crecida del Besaya “simulará la inundación de multitud de viviendas y locales de varias poblaciones, especialmente de Torrelavega y Los Corrales de Buelna”. El ejercicio tiene su Dirección Operativa en el Cuartel General de la UME –en la base madrileña de Torrejón de Ardoz– y su puesto de Mando Operativo Integrado en el recinto torrelaveguense de La Lechera, donde el martes 4 será visitado por el presidente autonómico y el consejero de Presidencia, los regionalistas Miguel Ángel Revilla y Rafael de la Sierra, respectivamente. Según ha informado el Gobierno de Cantabria en un comunicado, Revilla acudirá posteriormente a la mina de Reocín, que acogerá una de las operaciones del ejercicio.

El ‘Cantabria 2017’ consiste en la simulación de diversas situaciones de emergencia –inundaciones, corrimientos de tierra y derrumbes– provocadas por un temporal de lluvia, por lo que la comunidad autónoma simula la activación de su Plan Especial de Inundaciones Inuncant, dirigido por De la Sierra, que primero constituye el Centro de Coordinación Operativa Cecop y después se ve obligado a solicitar al Ministerio de Interior la declaración de “emergencia de interés nacional” a través de una videoconferencia con el propio ministro, Juan Ignacio Zoido, en la que también está presente el delegado del Gobierno español en Cantabria, Samuel Ruiz.

En el ‘Cantabria 2017’ participarán el Estado Mayor de la Defensa, los tres ejércitos –Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire–, la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, órganos estatales como el Departamento de Seguridad Nacional (DSN), la Dirección General de Política de Defensa (Digenpol), el Mando Conjunto de Ciberdefensa (MCCD), el Gobierno de Cantabria, los ayuntamientos de Santander, Torrelavega –Protección Civil, Policía Local y Bomberos–, Arenas de Iguña, Camargo, Los Corrales de Buelna, Marina de Cudeyo, Miengo, Polanco, Puente Viesgo, Reocín, Rionansa, Santa María de Cayón, Santillana del Mar, Santiurde de Toranzo y Suances y 120 representantes de grandes empresas como Telefónica, Vodafone, Orange, Red Eléctrica de España (REE), Enagas, Gas Natural Fenosa, Renfe, Cepsa, Repsol, Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH), EDP HC Energía, Asturiana de Zinc, SA (Azsa), Grupo Sniace, Grupo Solvay, Liberbank o Suelo Industrial de Cantabria (Sican). Además, en el ejercicio participarán 52 militares procedentes de otros Estados, 24 de ellos –procedentes de Estados Unidos y Francia– como intervinientes y los otros 28 como observadores.

Según el Cuartel General de la Unidad Militar de Emergencias, el ‘Cantabria 2017’ pretende “avanzar ante los distintos escenarios posibles de una emergencia” favoreciendo la “interoperabilidad” de “capacidades” estatales y autonómicas, “comprobar la capacidad del Estado Mayor de la UME para apoyar a su teniente general en la Dirección Operativa de una emergencia de nivel 3” y poner a prueba los “procedimientos de coordinación, colaboración y cooperación entre unidades de las Fuerzas Armadas, la UME y los servicios de rescate”. En resumen, se trataría de una “oportunidad para ejercitar y perfeccionar la coordinación entre todos los implicados, con el objetivo de estar listos para responder con agilidad y eficacia a las necesidades que pudieran tener los ciudadanos en una situación como la que se va a simular”.

No obstante, la Asamblea Ciudadana Por Torrelavega (ACPT), que cuenta con dos concejales en la capital del Besaya, ha instado a los vecinos a “no dejarse engañar” por la “propaganda amable” del Ejército español, y ha vinculado el ejercicio conjunto-combinado de emergencia con el informe de la OTAN ‘Urban operations in the year 2020’ –‘Operaciones urbanas en el año 2020’–, que “planifica para este 2020 el militarizar espacios urbanos con el fin de prevenir y controlar sublevaciones que pudieran afectar al poder/capital, dentro de la crisis estructural del capitalismo que vivimos, llena de recortes, pérdida de derechos sociales y laborales y un descontento generalizado”. “Nosotros, las y los vecinos, pasamos a ser el enemigo, y el campo de batalla sería la ciudad, en un ‘estado de guerra’, incluso aquí en el ‘Primer Mundo’, permanente y encubierto”, ha asegurado ACPT en un comunicado.

En este sentido, la ONU publicaba en 2007 que más de 1.000 millones de personas –es decir un sexto de la población mundial y un tercio de la población urbana del planeta– vivían en barrios de chabolas y que la cifra podría duplicarse hacia 2030, y el Banco Mundial ya había publicado en 2000 que la “pobreza urbana” llegaría a ser el “problema más importante y políticamente explosivo” del siglo XXI. Entre medias, la OTAN publicaba en 2003 el ‘Operaciones urbanas en el año 2020’, consciente de que en los últimos tiempos los conflictos bélicos se están desplazado a las ciudades y de que las dificultades para controlar policial o militarmente un entorno urbano chabolista hace de esas zonas, en las que se acumula la pobreza, caldo de cultivo de posibles rebeliones.

El informe de la OTAN ‘Operaciones urbanas en el año 2020’ contempla “operaciones urbanas” de “guerra asimétrica” que afronta con la fórmula USECT, acrónimo de understand (entender), shape (modelar), engage (empeñar), consolidate (consolidar) y transition (transición). Understand (comprender) es la primera fase de este ciclo, y consiste en conocer detalladamente tanto los territorios urbanos –su configuración tanto física como virtual– susceptibles de transformarse en zonas de guerra asimétrica como a sus poblaciones, incluido su tejido social y cultural.

La UME fue creada en 2005 –dos años después de la publicación del informe de la OTAN– y puesta en marcha en 2007 como una “fuerza conjunta que tiene como misión la intervención en cualquier lugar del territorio nacional” para “contribuir a la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas”.

No obstante, Alternativa Antimilitarista-MOC denunciaba ya en 2014 la “utilización del concepto de emergencia por parte de los poderes para militarizar los espacios de la vida cotidiana en las ciudades”. Según los antimilitaristas, el “objetivo” de esos poderes sería “dominar las zonas pobres de las urbes, ya que son consideradas como los focos más calientes de rebelión, debido a sus duras condiciones de vida y a la concentración de un elevado número de personas”. Alternativa Antimilitarista-MOC denunciaba en este sentido el concepto de “guerra asimétrica” del informe de la OTAN ‘Operaciones urbanas en el año 2020’, un “nuevo concepto de guerra en el que no existe diferencia entre paz y guerra, sino sólo diferentes grados de intensidad”.

Los antimilitaristas vienen denunciando así el “despliegue de militares” que se está llevando a cabo en las ciudades “amparado en la excusa de la emergencia”, un despliegue que a base de repetirse “normaliza una situación que en principio es mera excepción”. Como ejemplos, ponen la huelga de basuras en la ciudad italiana de Nápoles en 2008, las revueltas de la ciudad francesa de Grenoble en 2010, la huelga de camioneros en Grecia también en 2010 o la huelga de controladores aéreos en la propia España también en 2010.

La Asamblea Ciudadana Por Torrelavega ha asegurado que tampoco olvida que Reinosa fue “especialmente machacada por los militares” durante la denominada Primavera del 87 –de la que estos días se cumplen 30 años– ni “otras ‘visitas’ de las fuerzas de seguridad” a Torrelavega, y ha puesto como ejemplos la huelga de los obreros de Sniace en 1992 o las “redadas racistas” en el barrio de La Inmobiliaria en 2014.

ACPT ha considerado que a través del ejercicio conjunto-combinado de emergencia ‘Cantabria 2017’ Torrelavega “está siendo invadida y usada como campo de pruebas de la OTAN” y los militares “están reconociendo el terreno de sus futuras operaciones” con los vecinos de la capital del Besaya como “conejillos de indias”, por lo que ha reclamado al equipo de gobierno municipal que “en lo sucesivo” no ceda “ni un solo metro cuadrado de Torrelavega para uso militar de ningún tipo”. “2020 no está tan lejos” y “a no ser que hagamos algo para remediarlo, no nos extrañe ver en el futuro a militares campando a sus anchas por la ciudad y siendo entrenados para reprimir a huelguistas, parados o desahuciados”, ha añadido.

En la misma línea, el colectivo Rincón Cubano ‘Granma’ de Torrelavega ha denunciado en un comunicado que desde este lunes hasta el viernes 7 la capital del Besaya está “tomada” por efectivos del Ejército español y de los ejércitos de Estados Unidos y Francia “bajo el pretexto del simulacro de maniobras ‘Cantabria 2017’”.

“Afirman que vienen aquí para poner en práctica planes para hacer frente a desastres ambientales o tecnológicos, pero estas acciones no responden más que a la creciente militarización que estamos sufriendo en el Estado y en Europa bajo la excusa de la seguridad ciudadana y la lucha contra el terrorismo”, ha señalado el Rincón Cubano, que ha considerado “curioso” que “aquellos que provocan guerras con el amparo del organismo internacional criminal de la OTAN” pretendan después “dar lecciones de humanidad, solidaridad y protección de la población”. “Estos mismos grupos que hoy invaden la ciudad de Torrelavega fingiendo ser útiles para la población local forman parte de países miembros de la OTAN que van a bombardear soberanías como Siria o Yemen y son los mismos que están provocando una crisis de personas refugiadas como nunca antes se había visto”, ha asegurado, por lo que ha exigido la “inmediata retirada” del Ejército de Torrelavega.