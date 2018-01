Varios presos en huelga de hambre contra la dispersión y por la excarcelación de las personas presas enfermas

En apoyo a los presos en huelga de hambre, pedimos el envío masivo de faxes o llamadas a los siguientes Centros Penitenciarios: Topas, núm fax:923127136, núm tlfno: 923127100; Albocásser, núm fax:964158536, núm tlfno: 964158500; Puerto 3, núm fax: 956476823, núm tlfno: 956476800, exigiendo el fin de las muertes y malos tratos en prisión, el cese de la dispersión y el acercamiento de Ruymán Armas, Abel Rebaque y David Andrada, presos canarios en Puerto 3, a su tierra y la excarcelación de lxs presxs enfermxs, especialmente de Belén Vázquez Campillo, presa en Mansilla de las Mulas, León, núm fax:987877410, núm de tlfno:987877400.

La protesta se mantendrá hasta el 25 de enero, fecha en que Jorge Vázquez Campillo, José Luis Jiménez Navalaz y Luis Pargarai Pérez, presos en Topas, ponen fin a la huelga que iniciaron el 25 de diciembre de 2017. Ante la huelga indefinida de Poblete, en Albocásser, habrá que pensar en las siguientes acciones.Llama y difunde...

Jorge Vázquez Campillo comunicaba a mediados de diciembre: “Tengo idea de hacer una huelga de hambre para diciembre, junto a dos compañeros: José Luis Jiménez Navalaz y Luis Pargarai Pérez. Si a los compas les parece bien, yo quiero una huelga de hambre del 25 de diciembre al 25 de enero (2017-2018)… Creo que es un periodo de tiempo ‘razonable’.” Menciona “las muertes de mis camaradas Dopico y Vázquez Ayude y el temor de la mía, como amenazado que estoy”, así como la de Xosé Tarrío. Explica que se encuentra en “un búnker totalmente aislado de todo el mundo, pasando más de 22 horas encerrado, sufriendo vejaciones y torturas, sin calefacción ni agua caliente”, se queja de que le han retirado sin una medicación que tomaba hace más de 20 años, “prescrita por especialistas” por orden de un médica no especializada. Deseaba comunicarse con el resto de compañerxs presxs en lucha, “sobre todo porque mi correspondencia acaba siempre confiscada por los carceleros.” Por todo eso anunciaba que se ponía en huelga de hambre, con los otros dos compañeros presos en la cárcel de Topas, del 25 de diciembre al 25 de enero, en solidariad con Ruyman Armas Santana y otros compañeros canarios, presos en Puerto III, en lucha contra su deportación en la península, y por que se apliquen los artículos 104.4 RP y 196 RP (adelantamiento de la libertad condicional por enfermedad grave) a su hermana Belén Vázquez Campillo, presa en la cárcel de Mansilla de las Mulas (León), como ya hizo junto a otro compañero el pasado verano.

Topas, 12-XII-2017

Estimados compas, (…).

Me acaba de llegar un comunicado que (…) me ha dado escalofrío. Soy Jorge Alfonso Vázquez Campillo, anarkista (…). Yo estoy preso en la cárcel de exterminio de Topas (…) y es una aberración y un abuso de poder que unos putos carceleros borrachos y torturadores estén abusando en Puerto III, de un camarada que conozco y quiero y respeto, que me lo estén torturando y a sus compañeros canarios. Quiero que sepa mi amigo Ruyman, que no está solo, que yo hago ayunos por todos los compas, los 1, 2, 3 y 15, y por mi hermana Belén Vazquez Campillo, presa en León, con SIDA desde hace más de 25 años y con estado crítico, y no se le aplica el 104.4 RP ni el 196 RP. Este comunicado va por vosotrxs y por ella, y que dejen de vulnerar los derechos de lxs presxs. Cuando somos uno de los países mas avanzados de Europa, la Organización Mundial contra la Tortura, sois fruto de árbol envenenado.

Que sepáis que yo no sé si saldré de aquí, porque si me pegan pego, sumiso su puta madre. Tener por seguro que estaré siempre ahí a vuestro lado, no dejéis de luchar, que por algún sitio podremos salir, si no se puede por la puerta, por los muros lo intentaré, y si en ese momento me llegaran a matar, sigo diciendo que sería bonito morir por luchar y por la LIBERTAD. Tranquilxs compañerxs, yo el día 25 de diciembre empezaré una huelga de hambre de un mes, por todos los compañeros caídos y por vosotrxs también, ya he mandado un comunicado a Tokata, a Salhaketa y a Madrid y sin olvidar a mis compañeros de Austria. Yo sigo denunciando a todos los Juzgados, (…) y demás instancias oficiales. Así como sus correspondientes denuncias, y querellas criminales, por las prevaricaciones de los jueces en el ejercicio de sus cargos o funciones, por dejar que pase todo esto. Nos vulneran, no dejemos de denunciarles, amigxs. Como la reinserción, no debemos dejar que se nos torture y se nos vulneren nuestros derechos humanos, (…). Así como no a todo aquello relacionado con el tratamiento que vulneran, art. 25 CE. No dejemos que abusen más de nosotrxs, no pueden estos verdugos de mierda, de lo cual estoy seguro que va a ser una desgracia porque no aguanto más, recuerdo a Jacques Mesrine, y el próximo enemigo publico nº 1 voy a ser yo, porque ya no quiero nada, no voy a dejar de luchar, amigos canarios y todxs lxs demás a sus tierras.

Comunicarlo, mandármelo pronto. Seguid luchando. Un saludo.

Chino