Sigue el juicio contra las compañeras encarceladas en Aachen acusadas de expropiar bancos

En la sesión del día 31 de marzo el tribunal ha revisado una por una las pruebas físicas que se encontraron en el interior del banco (herramientas, bridas, una maza, una escarpa, etc.) y encontradas en una bolsa de plástico en el exterior y que la fiscalía atribuye al atraco (ropa, gafas de sol, una peluca y 2 pistolas).

También han relatado el volcado de datos de varios de los ordenadores incautados en el registro: documentos, páginas de internet, fotos personales, etc. aunque la fiscalía ya ha determinado que no hay nada relevante para el caso.

La sesión prevista para el día 3 se ha anulado. La siguiente sesión es el día 7 de abril y testificará el policía del LKA encargado de la investigación alemana y leerá también la parte española que el subinspector de los mossos d’esquadra no pudo explicar al negarse a presentarse con su nombre y apellido.

En la sesión del 7 de abril ha declarado el policía responsable de la investigación del atraco al Pax-Bank (en aquel momento pertenecía al LKA aunque actualmente trabaja para el BKA y ha estado presente en varias de las visitas de las compañeras).

Antes de iniciar su declaración los abogados se han quejado de que hay partes del sumario relativas a la declaración de hoy a las que solo han tenido acceso esta misma mañana, por lo que el juez no ha permitido que se hable de esa parte (una pericial biométrica, un watsapp intervenido, entre otros…). Además en el 2004 fue el responsable de la investigación del atraco de los “4 de Aachen”.

Ha explicado que sus colegas le llamaron después del atraco y se personó en el banco. Cuando llegó tanto las herramientas encontradas en el interior del banco, como la bolsa de plástico encontrada fuera del banco (con una peluca, un abrigo, gafas de sol, una pistola, etc.) estaban ya colocadas en una mesa como pruebas.

Ha explicado que la policía alemana hizo seguimientos a nuestra compañera mientras visitaba a su familia en Alemania y también cuando fue a Berlin, sin que hubiera nada relevante para la investigación. Ha indicado que se plantearon detenerla en territorio alemán pero desistieron ya que no se podía preparar el operativo en 24 horas. La siguieron al aeropuerto y tomaron muestras de ADN de su maleta.

En cuanto a la parte española, ha indicado que una vez que hubo una coincidencia de ADN él y varios colegas fueron a Barcelona para reunirse con los mossos d’esquadra, ya que según él, la policía catalana estaba muy interesada . Así, compartieron teorías sobre la financiación de una supuesta organización terrorista anarquista (GAC), la conexión entre anarquistas más allá de las fronteras, entre otras cosas. Respondiendo a las preguntas de los abogados, ha dicho que en ningún momento se plantearon si había orden judicial o no para la toma de las nuevas pruebas de ADN de nuestras compañeras (en la lata de cerveza y en la falsa prueba de alcoholemia) y que tienen plena confianza en la policía española. En este punto los abogados han evidenciado algunos de los errores que han podido ver en el sumario: en el ávido interés que tiene la fiscalía y las policías alemana y española de crear conexiones entre anarquistas a nivel internacional, citan el atraco de 2004 (los 4 de Aachen” para entendernos) como si hubiera ocurrido en 2014. También una llamada de teléfono intervenida a la que dan importancia por su contenido y porque según dicen se realizó un par de días después del atraco, se ha podido comprobar que es de un año después, nombres de calle que no existen, etc.

A las preguntas del juez y de los abogados, respondía con evasivas, (no lo sé, no puedo hablar, no lo recuerdo…). Por ejemplo si sabía por qué la policía española considera GAC una organización terrorista (no lo sabe), de qué hablaron en la reunión en Barcelona (no lo puede decir), con quien estaba (no puede decirlo, aunque eran 7/8 policías en total), si habló del caso con el subinspector de los mossos d’esquadra cuando vino a Aachen (no habló aunque se vieron ¿?), etc.

Puesto que hay una parte del sumario nueva para los abogados, no se descarta que este testigo pueda venir de nuevo a declarar.

En la sala había varia gente dando fuerza y calor a nuestras compañeras.

La siguiente sesión será el próximo día 24 de abril. Se leerán algunas partes del sumario. Está previsto que sea una sesión corta.

La sesión del día 24 de abril ha durado apenas 3 horas. Para empezar se ha intentado “coordinar” agendas para que el/la exerto/a en biometría pueda testificar. Estaba previsto que lo hiciera el 25 de abril, pero no puede, y ya que la fiscalía ha insistido en que es un testigo importante, se ha modificado el calendario del juicio. Está previsto que lo haga el día 12 de mayo (aunque todavía está por confirmar). La sesión de mañana se suspende y hay, por ahora, 3 nuevas sesiones: 31 de mayo, 7 y 13 de junio.

La sesión ha consistido en la lectura de una parte del sumario. Por un lado, de los teléfonos incautados en los registros, se han comparado los números que coincidían en las agendas de varios teléfonos, sin que se haya podido leer las conclusiones de la policía, ya que los abogados lo han impedido (amparados en alguna ley alemana). También la lectura de una factura de teléfono de una de las acusadas; hay algunos mensajes de sms que no salen en la factura y la fiscalía ha dado por supuesto que eran mensajes de roaming, aunque los abogados han apuntado que puede tratarse de mensajes de publicidad (que tampoco aparecen en una factura). Además, según la política de la empresa Vodafone, los datos tienen que ser destruidos al cabo de un año, por lo que los datos de esa factura (proporcionada por la policía española) no pueden usarse y se habrían obtenido ilegalmente.

Por todo ellos, la fiscal y el juez han pedido que venga un experto de la policía como testigo para explicar, por un lado como han conseguido los datos y, por el otro, si los sms mencionados son de roaming, o no. Esto será en la siguiente sesión del día 28 de abril.

Para finalizar, se ha leído una carta enviada desde Berlín a una de las compañeras, acompañada de un cartel sobre una charla sobre la relación histórica entre los anarquistas y la expropiación. También se han leído reivindicaciones de acciones en Alemania de esta última semana en solidaridad con nuestras compañeras presas.

La siguiente sesión será, pues, el 28 de abril a las 9:00.

Solidaridad con las compañeras juzgadas en Aachen.

¡Libertad para ellas! ¡Libertad para todas y todos!