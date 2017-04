Gritan «Arriba España, viva Franco» en el pleno del ayuntamiento de Santander

Al pleno del Ayuntamiento de Santander de este jueves se esperaba que acudiera un amplio grupo de afiliados al Partido Popular en apoyo a la alcaldesa de la ciudad, Gema Igual, y no han faltado a la cita.

En un salón de plenos abarrotado, los simpatizantes del PP se han hecho oír en varias ocasiones. La más desafortunada ha sido mientras el concejal de Santander Sí Puede, Antonio Mantecón, presentaba su moción para que Santander interponga una querella en el Juzgado de Instrucción para investigar los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista.

Justo al terminar Mantecón su exposición, de entre el público un espontáneo ha gritado “¡Arriba España!¡Viva Franco!”. Y la alcaldesa ha mediado en el alboroto con las siguientes palabras: “Muy bien”, para, a continuación, hacer una tibia llamada al orden: “Hay que mantener el orden en la sala”.

Mientras Mantecón o Miguel Saro (IU) ponían caras entre el asombro y el desprecio al ciudadano que ha enaltecido a Franco y al franquismo, el concejal Javier Antolín (PSOE) le ha afeado a la alcaldesa sus primeras palabras tras los gritos (“muy bien”) y ha pedido que se expulsara a esta persona del Pleno.

Entonces la alcaldesa ha recuperado la moderación en el debate para apercibir al socialista por hablar sin tener la palabra y ha intentado aclarar que con su expresión sólo pretendía dar continuidad a la sesión plenaria, pasar al siguiente punto del debate, a otra moción, y que al señor franquista le había llamado la atención “como creo que debo de hacer”.

El Partido Popular ha justificado su rechazo a la moción presentada por Santander Sí Puede en la Ley de Amnistía, aunque la iniciativa se ha aprobado y se lleva a cabo en otras ciudades españolas. Los dos concejales de Ciudadanos han vuelto a ser definitivos: se han abstenido para impedir que saliera adelante.

GEMA IGUAL: “CLARO QUE NO VOY A DIMITIR”



La amplia representación de simpatizantes del PP en el pleno ha propiciado escenas como esta. La formación ha reunido a sus leales para arropar a la alcaldesa, que este jueves se ha enfrentado al pleno municipal tras las publicaciones sobre el currículum falseado de Gema Igual, que en la página web del Ayuntamiento de Santander y del Partido Popular figuraba como diplomada en magisterio.

En una noticia que se publicó un día después de la dimisión de Estela Goiokoetxea, eldiario.es reveló que la alcaldesa también había mentido sobre sus logros académicos; cosa que ella ha repetido que “es un error que se ha venido arrastrando por el cual pido disculpas”.

El debate ha surgido a raíz de dos mociones. Una de ellas, presentada por Antonio Mantecón, pedía que se incluya en el portal de transparencia el currículum académico de los cargos públicos. La otra, presentada por su antigua compañera del grupo Ganemos, solicitaba que los concejales se comprometieran a dimitir cuando quede probado que han faltado a la verdad.

Ninguna de estas propuestas ha salido adelante; por los votos en contra del PP y la abstención de Ciudadanos. “Claro que no voy a dimitir”, ha insistido Gema Igual, ante las reiteradas peticiones de dimisión por parte de concejales de la oposición.

Gema Igual ha vuelto a insistir en las mismas declaraciones que la semana pasada, asegura que nunca en su vida ha tenido que hacer un currículum, y que “en 14 años no he leído el currículum en la página web”.

Asímismo, ha insistido en que no piensa dimitir y que piensa seguir siendo alcaldesa mientras su partido y la ciudadanía la apoyen; aunque ha asegurado ser muy consciente de que “a mi no me ha votado nadie, y soy alcaldesa porque Iñigo ha sido nombrado ministro”.

Tras su alegato, la sala ha estallado en aplausos; ante lo que Igual ha pedido silencio. “No es la primera vez”, aseguraba a su lado el primer teniente de alcalde, César Díaz, para justificar la actuación.

PEDRO CASARES: “USTED HA MENTIDO DURANTE AÑOS”



Todos los concejales de la oposición, salvo Ciudadanos, han acusado a la alcaldesa de aferrarse al cargo. “Usted no ha querido dimitir. Dijo la semana pasada que presentásemos una moción de censura cuando ya se encargaron ustedes de que no fuera posible”, ha replicado Pedro Casares, portavoz socialista.

Casares se refiere a la jugada que llevó a cabo hace meses Iñigo de la Serna en connivencia con el abogado Juliá de Fabián, propietario de la marca Ganemos; que se unieron para echar del grupo municipal a Antonio Mantecón. Tras su nombramiento como concejal no adscrito, los números que marca la Ley Electoral impiden cualquier moción de censura.

“Ha mentido durante años y ha tratado de volver a mentir a los santanderinos”, ha reiterado Casares, que insiste en que la figura de alcaldesa de Santander “merece el máximo respeto” que, en su opinión, la actitud de Igual ha mancillado.

Asímismo, Miguel Saro, concejal de IU, y Antonio Mantecón, edil de Santander Sí Puede, han recordado el decálogo de buenas prácticas que Ciudadanos presentó en el Ayuntamiento al principio de la legislatura.

“Todos recordamos como enarbolaron su fiel mandamiento de la regeneración democrática como Moisés bajando del monte Sinaí”, ha asegurado Mantecón, que ha destacado que “con su propia actitud, le han dado el mismo valor que al papel higiénico”.

Desde Ciudadanos se han mantenido en su postura. “No entendemos que haya habido una falsificación de un título público ni una mentira”, ha asegurado su portavoz, David González, ya que dan más importancia a lo publicado en El Diario Montañés durante el nombramiento de Gema Igual que a lo fijado en la página web del Ayuntamiento.

Es más, González ha alegado que ese “error” podría deberse a “falta de personal” en el Ayuntamiento, que ha pedido que se estudie. Por eso aseguran que su apoyo sin fisuras al PP no incumple el decálogo, y que así se lo han hecho saber desde su propio partido.