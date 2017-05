La fiscal pide 9 y 8 años y medio de cárcel para las 2 compañeras acusadas de expropiar bancos en Aachen

En la sesión del día 28 de abril testificó la experta de la policía en el tema de comunicaciones. Se centraron en los mensajes, llamadas y contactos compartidos en los varios teléfonos incautados. Quedó constancia de que en los teléfonos no había mensajes de bienvenida a otros países y que Vodafone no tiene acceso a los datos de 2014 (porque tiene la obligación de cancelarlos después de un año). En el cotejo de las agendas, aparecieron algunos números de teléfono en común, y por otro lado no hubo llamadas entre estos teléfonos en las fechas cercanas al atraco. Había un interés especial en la significación de mensajes de números cortos (tipo atención al cliente de las compañías)y la fiscalía indicó que la petición a Vodafone España se había realizado solo 2 semanas antes.

Además en una de las vivienda particulares registrada el 13 de abril no se encontró nada probatorio.

La sesión del día 5 de mayo ha consistido en la lectura de algunas partes del sumario. Por un lado la defensa ha aportado documentación varia que demuestra, mediante la sentencia que archiva el caso de Pandora 2 y la sentencia de Monica y Francisco, que GAC no es una organización terrorista.

Por otro lado, se ha leído el recurso interpuesto en diciembre de 2016 por el abogado de una de las compañeras al auto de prisión preventiva, alegando, entre otras cosas, que la muestra de adn (en el falso control de alcoholemia) fue tomada de forma ilegal, por lo que no sería válida. El juzgado de Köln justificó la permanencia en prisión del compañero ante la gravedad del delito, y aportó indicios de la relación de las acusadas con el movimiento anarquista.

Además se leyó el curriculum (laboral) de una de las compañeras para que el tribunal pueda conocer a la acusada mejor.

La sesión del día 12 de mayo se ha centrado en el testimonio de la experta en biometría que ha presentado la fiscalía. Para empezar ha aclarado que la calidad de las imágenes (vídeos de seguridad de la planta baja del banco, donde se encuentra la caja fuerte) era muy mala, que tenían muy mala resolución, lo que afectaba a la prueba biométrica. En cuanto a la fisonomía del cuerpo, no puede determinarse la silueta, tampoco la altura ni la forma de la cabeza debido a la ropa que llevaban las personas que aparecen en las imágenes. En cuanto a la cara de la mujer, solo ha podido compararse los rasgos de la mitad inferior, donde nada “destacado” coincidía, solo algunas partes podrían coincidir pero son muy comunes a mucha gente, por lo que no puede asegurarse que sean la misma persona, o no.

En el caso del hombre que aparece en el vídeo, los rasgos aún son menos coincidentes. La experta ha dicho que según ella no se trata de la misma persona.

La sesión ha continuado con una nueva “prueba” aportada por la fiscalía. Una supuesta testigo que habría viajado en blablacar con una de las acusadas en las mismas fechas del atraco. Esta mujer (francesa) trabaja en una empresa que vende herramientas de la misma marca de algunas que se encontraron en el banco, cosa que la fiscalía considera un indicio.

De nuevo, la fiscalía se ha negado a explicar cómo han llegado a esta testigo (quien por cierto se ha negado a declarar) ya que la investigación sigue abierta y no quería facilitar a las abogadas esa parte del sumario. Finalmente, la fiscal ha tachado algunas partes del sumario, y les ha pasado esa parte del sumario a las abogadas.

Sesión del día 18 de mayo.

La fiscal ha iniciado el juicio, exponiendo las informaciones que

considera relevantes en relación a los viajes que supuestamente unx de

lxs acusadxs habría realizado con Blablacar, entre Francia y Barcelona.

Decir que LKA contactó con Blablacar, con motivo de unos mensajes

recibidos a un teléfono intervenido por la policía, des de el que se

efectuaron reservas de trayectos. Blablacar, ofreció toda la información

sobre ese número de teléfono y las supuestas reservas.

La encargada de explicar toda la información en relación con los viajes

y las informaciones del blablacar, ha sido una policia de LKA, que forma

parte de la investigación. Ha expuesto el número de ocupantes del

vehículo, y las paradas que se realizaron sin que fueran detalles

importantes para el caso. El juez, en la sesión anterior contactó a la

persona que conducía el blablacar, para invitarla como testigo al juicio

a lo que esta persona respondió que no se iba a presentar. Paralelamente

LKA contactó también con ella, consiguiendo algunas respuestas por su parte.

Le pidieron detalles sobre el viaje, si había habido conversaciones

durante el viaje, dónde se habría bajado durante el trayecto, etc. Le

enseñaron también la foto de la persona acusada, a la que ha reconocido

como la persona a la que ella recogió con su coche contactando a través

de la pagina web del Blablacar.

Durante la mañana se ha aportado como prueba física, el destornillador

encontrado en la cámara acorazada del Pax Bank, supuestamente

conteniendo el ADN de unx de lxs acusadxs. Se ha abierto un largo debate

en torno la procedencia de esta herramienta y de algunas más encontradas

en el banco, señalando que el destornillador podría ser de procedencia

francesa.

La fiscalía ha argumentado que el ADN obtenido del destornillador, se

encontraba en una superficie plana del mismo, y de haber sido utilizado

por otra persona, el ADN anterior hubiera desaparecido, utilizando este

argumento como parte de la argumentación de la acusación. La defensa ha

desmontado esta argumentación por falta de coherencia en el análisis, el

juez a desestimado esta prueba como parte del caso. Los abogados han

calificado estas afirmaciones de la fiscal como ” falsche darstellungen”

(falsas aportaciones).

Después de toda la sesión, de discusiones entre la fiscalía y los

abogados de la defensa, deliberaciones entre los jueces, han concluido,

que las pruebas aportadas por la fiscal en relación a todos los viajes

de Blablacar de Francia a Barcelona, no son concluyentes ni relevantes

para el caso, así que no serán parte de la aportación de la acusación.

En el intento de relacionar a unx de lxs acusadxs con la izquierda

radical y como persona conocida y activa en los entornos militantes, la

acusación ha expuesto dos situaciones:

– El envío de una carta, con un póster de un acto solidario con el

caso, en el que el remitente le comenta que ha tardado alrededor de un

mes en recibir su respuesta.

– Seguimientos que la policía política Belga (Staatschutz) realizó en

el 2010 en Bruselas, en el marco de un “No Border Camp”.

Para la próxima sesión se prevé empezar con las propuestas de acusación de la fiscalía, ya que se ha dado por finalizada toda la parte de

testigos y pruebas. Aunque no se descarta que fiscalía presente alguna

petición para presentar más testigos.

Solidarias y amigas han estado presentes en la sala para dar calor a lxs

compañerxs acusadas!

Se confirma la siguiente sesión para el 22 de mayo a las 9h.

Se mantienen las fechas del 31 de mayo, 7 y 13 de junio, abierto a

cambios y/o novedades.

La sesión del 22 de mayo ha empezado retomando el tema del viaje de una

de las acusadas en blablacar por Francia. La testigo francesa ha escrito

una carta diciendo que no acudiría a testificar, pero que reconocía a la

acusada por una foto.

En este punto el juez ha dicho que no aceptaba más testigos ni más

pruebas.

Entonces ha empezado el alegato de la fiscal. Ha sido muuy largo y vago.

La acusación se resume en:

La fiscal ha introducido el concepto “in dubio pro reo” (en caso de

duda, en beneficio del preso; que fue el argumento que usó el juez en el

caso de la companera de Holanda) para darle la vuelta y decir que había

muchas pruebas que demostraban que las acusadas participaron en el

atraco.

-Las muestras de adn tomadas en el interior del banco (destornillador) y

en una bolsa fuera del banco (ropa, peluca y gafas) demuestran que las

acusadas participaron en el atraco, aunque no se pueda demostrar que

estuvieran en Aachen en ningún otro momento. Otro argumento (para

explicar por qué en un atraco tan profesional los atracadores dejaron

muestras de adn) es que las acusadas eran conscientes de que no había

muestras suyas de adn en ninguna base de datos y se podían permitir

dejarlo ahí, para deshacerse lo más rápido posible de las herramientas y

la ropa.

-La pertenencia a movimientos de extrema izquierda o movimiento

anarquista de las dos acusadas, y las conexiones internacionales con

otros movimientos y la conexión con el entorno de la compañera

holandesa.

-El reconocimiento de una testigo (trabajadora del banco) a una de las

acusadas por una foto del periódico local.

Además, ha insistido mucho como agravante, en las secuelas psicológicas

de todos los trabajadores del banco, en el hecho que los atracadores

sabían que había 18 trabajadores dentro del banco, en los antecedentes

delictivos de una de las acusadas (un intento de robo con fuerza) y en

el caso de la mujer el hecho de que los testigos la presentan como

líder.

Por ello ha pedido 9 años para el compañero y 8 años y medio para la

compañera.

Entonces, las 2 abogadas de la compañera han hecho sus alegatos.

-la presencia de adn en la bolsa se puede explicar de otras formas.

Además la experta indicó que no se puede determinar cuánto tiempo lleva

una muestra en un objeto, pero si que se puede dar transferencia entre

objetos.

-la pertenencia al ámbito anarquista no demuestra que participaran en el

atraco, por ejemplo, ellas conocen a mucha gente que simpatiza con la

acción, pero no han atracado nunca un banco.

-algunos testigos han dicho que no vieron a ninguna mujer en el atraco y

alguno indicó que vió a 2 mujeres, por lo que no se puede demostrar que

la acusada fuera la líder.

-en cuanto a la pericial biométrica, no se ha podido identificar a

ninguna de las 2 acusadas.

Por ello pide la libertad de su cliente.

Uno de los abogados del compañero acusado ha hecho también su alegato:

-ha insistido mucho en la toma ilegal de adn (sin autorización de ningún

juez). En que el adn del destornillador se puede explicar de muchas

formas (uno de los objetos más movibles que existen).

-que la fiscalá había mentido en lo relativo a la cuestión política

(sobre todo lo que tiene que ver con la investigación de los mossos,

GAC, la sentencia de lo del Pilar, etc.)

-que el acusado tiene familia en Francia, a la que visita a menudo y que

no demuestra que haya estado en Aachen unos dás antes.

También ha pedido la libertad para su cliente.

La siguiente sesión será el próximo 31 de mayo, donde el segundo abogado

del compañero hará su alegato. Probablemente la sentencia será el

próximo día 7 de junio.

Calendario de las siguientes sesiones:

-31 de mayo : sigue el alegato de la defensa.

-7 de junio : probablemente sale la sentencia.

Atentas MANIFESTACIÓN el dia que salga la sentencia, en Barcelona!

SEA CUAL SEA LA SENTENCIA, ESTAREMOS EN LA CALLE