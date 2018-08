Un antiabortista agrede a una mujer en la concentración de apoyo al aborto en Argentina

Varios incidentes marcaron la concentración a favor de la ley del aborto que se iba a votar en Argentina el pasado miércoles. Un policía de paisano intervino en una de las agresiones que recibieron las manifestantes de la Asamblea Abierta Feminista.

Con motivo de la votación sobre la legalización del aborto en Argentina las afectadas por la medida pidieron la colaboración de sus compañeras en el resto de países para realizar ‘el acto del pañuelazo’, con el que mostraban su solidaridad y apoyo a sus compañeras gauchas.

La Asamblea Abierta Feminista se unió a la propuesta de las argentinas y convocó una concentración en la Plaza de la Catedral a las 19.30 horas. Antes de la hora de inicio, Irene P. Correa, integrante del colectivo, acudió junto a unas compañeras a la plaza para colocar en las escaleras carteles con consignas feministas.

Llegadas las 19.30 horas, en la plaza ya se encontraba bastante gente, aunque se esperaba congregar aún más personas que faltaban por llegar.

“En ese momento -al inicio- aparecieron un señor con gafas, calvo y con camiseta naranja y un chaval, que ya le conocíamos y sabemos que pertenece a la plataforma Hazte Oír”, relata Irene P. Correa, “con una pancarta transparente y letras en azul con las que ponía `no al aborto, sí a los niños´ e insinuaron que somos asesinas de niños”

“Atravesaron la plaza y se pusieron en las escaleras. Junto a unas compañeras nos acercamos a ellos para decirles que no podían estar ahí porque no tenían permiso y de que no irse, nos veríamos obligadas a llamar a la policía”, añade.

Las presentes, quienes ya han convocado más actos públicos, saben que la delegación del Gobierno sólo da un único permiso para hacer una actividad en un determinado espacio, y en este caso, era la Asamblea Abierta Feminista la que contaba con él, por lo que esa intervención no era legal.

Irene P. Correa relata a EL FARADIO que “una de mis compañeras le quitó la pancarta y el resto de mujeres comenzaron a cantar las frases a favor del aborto que estaban previstas para esa tarde, esto estaba establecido y permitido para realizar”.

“De repente el hombre de naranja después de haber bajado ya las escaleras, cogió a una de las compañeras por la cintura y la arrolló”, narra Irene P. Correa, que describe como se acercó a él “gritándole que no podía tocarla y que la soltase, en ese justo momento un policía de paisano intervino para separarle y creo que le pidió la documentación”.

Abro hilo sobre lo que ha ocurrido en la concentración pro-aborto de hoy en Santander pic.twitter.com/aqF8kg8YtY

— Carolina Sada (@caroliinasada) 8 de agosto de 2018

´

El acto continuó, al igual que los altercados. Durante los cánticos pasó una mujer con dos hombres. “La señora comenzó a darnos discursos y lecciones morales sobre el aborto y los hombres nos insultaron llamándonos asesinas, hijas de puta, asesinas de niños, etc.”, narra la activista feminista.

Irene P. Correa remarca a EL FARADIO que “es curioso que gente pro-vida nos llame asesinas de niños cuando son ellos los que agreden a personas natas, personas reales” y “agreden contra nuestra integridad física, nuestro derecho a decidir”. “Los pro-vida se encargan de que nazca el feto, pero cuando nacen no se hacen cargo de que tengan acceso a todas las necesidades, como un sistema sanitario, una buena educación, que no estén en exclusión social por pobreza, etc. No se hacen cargo de que tengan unas garantías sociales”. incide.

Además, enfatiza que “nosotras no obligamos a nadie a abortar, sólo queremos tener todas las herramientas necesarias para decidir sobre nuestro cuerpo y nuestras vidas, que no tengamos una maternidad obligada, sino que sea por deseo”.

A pesar de estos altercados, la concentración continuó con lo previsto. En un principio los cánticos a favor del aborto y en señal de protesta a la ley argentina, y después, una performance y se repartieron pañuelos verdes, el color que identifica a los partidarios de la legalización. Durante el acto se contó en todo momento con un pañuelo gigante a modo de pancarta en imitación a las compañeras argentinas a las que más tarde mandaron una fotografía del grupo que se había sumado a la lucha.

EL SENADO ARGENTINO DICE `NO´AL ABORTO

Pero finalmente, por 38 votos en contra y 31 a favor, la Cámara Alta ha bloqueado el proyecto de aborto legal e impedido que las mujeres puedan decidir cómo y cuándo ser madres, dejando al país con una ley de 1921.

Las convicciones religiosas se impusieron al derecho de las mujeres a decidir sobre su propia maternidad y cuerpo en Argentina, el país del papa Francisco. La interrupción del embarazo se mantiene como un delito penado con hasta cuatro años de cárcel, a pesar de que cada minuto y medio una mujer aborta en el país.

La ley vigente data de 1921 y sólo permite el aborto en caso de violación o riesgo de vida para la madre, dos supuestos que suponían un avance hace 97 años pero que hoy se han quedado anticuados al no responder a las nuevas demandas sociales.

El presidente argentino habilitó por primera vez el debate parlamentario sobre la interrupción voluntaria del embarazo, pero Cambiemos, la coalición que encabeza fue la que más votos aportó en contra para rechazar la iniciativa.

En un primer momento se pensó que la marea verde se impondría en el Senado, pero con el paso de las semanas, la presión religiosA ganó terreno hasta decantar la votación. Varios senadores se escondieron tras sus creencias religiosa, alegando la necesidad de salvar las dos vidas -la de la madre y la del feto-.