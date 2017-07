Por un ferrocarril publico, social y ecologico. Huelga jueves 28 de julio

CGT CONVOCA HUELGA PARA EL DIA 28 DE JULIO EN RENFE Y ADIF

Agotadas todas las vías de negociación, los plazos marcados por esta organización y la paciencia derivada de la buena voluntad negociadora, dando cumplimiento al mandato de la afiliación, CGT ha convocado HUELGA DE 23 horas (desde las 00:00 h. hasta las 23:00 h) para el día 28 de julio en las empresas ADIF y RENFE.

Las razones que nos han abocado a la convocatoria de esta huelga no son nuevas y están en la mente de todos los trabajadores; son reivindicaciones colectivas que no encuentran respuesta por parte de las distintas Direcciones de RENFE y ADIF, generando mucha incertidumbre dentro del colectivo ferroviario ante la falta de futuro de las propias empresas, poniendo en entredicho la continuidad del ferrocarril como servicio público.

Entre otras cuestiones exigimos soluciones en materia de: empleo y la calidad del mismo; compromisos que garanticen el servicio público del ferrocarril; frenar las continuas externalizaciones de las cargas de trabajo; plantear “salidas” dignas de las empresas a través de mecanismos como la jubilación parcial con la aplicación de al menos el 75% de la reducción de la jornada y la “penosidad” para diferentes colectivos que no la tienen; recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años....

En definitiva buscamos acabar con el inmovilismo de las direcciones para conseguir viejas reivindicaciones, mantener los derechos adquiridos y recuperar los perdidos ante la acción desmanteladora y privatizadora de ambas empresas y de sucesivos gobiernos, tras muchos años de lucha dentro de un sector esencial para el desarrollo de un país.

Desde CGT hacemos un llamamiento a los trabajadores de ambas empresas, por entender que todos estamos afectados por los motivos expuestos, para que apoyemos y proporcionemos la mayor fuerza posible a la movilización prevista, dado que ésta es la única forma que parecen entender las direcciones de las empresas y el ministerio.

¡TODOS A LA HUELGA!

¡LUCHA POR TUS DERECHOS!

91-506.62.87

www.sff-cgt.org / e-mail: sff-cgt@cgt.es /

en facebook: @SFFCGT

https://telegram.me/sffcgt